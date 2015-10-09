Сборная Испании получила хорошие новости по Ямалю

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте рассказал о состоянии вингера команды Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

19-летний футболист "Барселоны" пропустил матч 5-го тура группового этапа Лиги наций с Чехией, прошедший 12 октября и завершившийся победой испанцев (2:0).

По словам де ла Фуэнте, в пятницу Ямаль присоединится к команде для подготовки к игре с Англией, которая состоится 15 ноября.

"Ламин отлично себя чувствует и с нетерпением ждёт, когда присоединится к нам. Ямаль находится в идеальной форме и готов отыграть все 90 минут в воскресенье", – заявил на пресс-конференции де ла Фуэнте, которого цитирует The Touchline.

Турнирное положение

После пяти туров Испания возглавляет группу 3, набрав 15 очков из 15 возможных.

Испания - 15 очков Англия - 12 Хорватия - 3 Чехия - 0.

Статистика Ямаля в сезоне

В нынешнем сезоне испанец провёл 16 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.

Рыночная стоимость Ямаля составляет 220 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом мира наряду с Эрлингом Холандом из "Манчестер Сити".

Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й

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