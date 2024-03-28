Сборная Грузии получила печальные новости после выхода на Евро-2024

Нападающий "Наполи" и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия получил травму бедра, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-служба итальянского клуба.

26 марта сборная Грузии обыграла в серии пенальти команду Греции и впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы-2024, который этим летом пройдет в Германии.

В той встрече Кварацхелия получил травму и был заменен на 109-й минуте.

После возвращения из сборной игроку провели обследование, по итогам которого у него была выявлена сильная контрактура приводящей мышцы левого бедра. На прошедшей тренировке форвард занимался отдельно в тренажерном зале.

По информации Sky Sport Italia, Хвича пропустит матч 30-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 38 матчах за "Наполи" во всех турнирах, в которых забил десять мячей.

Добавим, что сборная Грузии сыграет на Евро-2024 в группе F. Ее соперниками станут сборные Португалии, Турции и Чехии.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Стали известны все участники Евро-2024

Напомним, сборная Казахстана в полуфинале плей-офф уступила Греции (0:5) и осталась без Евро-2024.