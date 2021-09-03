Сборная Аргентины с Месси в составе обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу одержала победу над Венесуэлой в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Каракасе (Венесуэла) и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В самой концовке первого тайма Аргентина повела благодаря голу Лаутаро Мартинеса. На 71-й минуте Хоакин Корреа закрепил преимущество, и буквально тут же Анхель Корреа забил сопернику третий мяч. Уже в добавленное время Венесуэла отыграла один гол, когда пенальти реализовал Йеферсон Сотельдо. При этом хозяева с 31-й минуты играли вдесятером после удаления Луиса Мартинеса.

Отметим, что форвард сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси отыграл все 90 минут матча.

Сборная Аргентины поднялась на второе место в группе, а Венесуэла осталась на предпоследнем месте.

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