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Сатпаев в старте? Казахстан назвал состав на матч с Северной Македонией

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Сатпаев в старте? Казахстан назвал состав на матч с Северной Македонией ©КФФ

Стали известен стартовый состав сборной Казахстана на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

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Стали известен стартовый состав сборной Казахстана на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Игра группы J пройдет сегодня, 9 июня в Астане. Начало в 19:00.

Стартовый состав сборной Казахстана:

Сейсен (в), Астанов, Быстров, Малый, Алип, Вороговский, Чесноков, Куат, Тагыберген (к), Кенжебек, Самородов.

Отметим, что нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев начнет встречу на скамейке запасных.

Домашняя серия и ослабленный соперник. В чем шансы сборной Казахстана против Северной Македонии?

Турнирное положение в группе J:

  • Уэльс - 7 очков (3 игры)
  • Северная Македония - 5 очков (3 игры)
  • Казахстан - 3 очка (2 игры)
  • Бельгия - 1 очко (1 игра)
  • Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)

Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.

Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026


Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:1
Северная Македония
Северная Македония
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Казахстан
Ничья
Северная Македония
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