Сатпаев в старте? Казахстан назвал состав на матч с Северной Македонией

Стали известен стартовый состав сборной Казахстана на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.
Игра группы J пройдет сегодня, 9 июня в Астане. Начало в 19:00.
Стартовый состав сборной Казахстана:
Сейсен (в), Астанов, Быстров, Малый, Алип, Вороговский, Чесноков, Куат, Тагыберген (к), Кенжебек, Самородов.
Отметим, что нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев начнет встречу на скамейке запасных.
Домашняя серия и ослабленный соперник. В чем шансы сборной Казахстана против Северной Македонии?
Турнирное положение в группе J:
- Уэльс - 7 очков (3 игры)
- Северная Македония - 5 очков (3 игры)
- Казахстан - 3 очка (2 игры)
- Бельгия - 1 очко (1 игра)
- Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)
Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.
Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026
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