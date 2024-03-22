С пенальти открыт счет в матче Греция - Казахстан

Чуть больше восьми минут провели сборные Греции и Казахстана без забитых мячей. В итоге счет в историческом матче открыли сегодняшние хозяева, сообщают Vesti.kz.

На девятой минуте встречи пенальти реализовал капитан греческой сборной Анастасиос Бакасетас. 30-летний хавбек зарядил на силу и не оставил шансов Игорю Шацкому. 11-метровый был назначен после фола со стороны Багдата Каирова.

UPD: на 15-й минуте греки провернули быструю атаку с правого фланга, которая закончилась точной подачей и уверенным замыканием головой в исполнении Димитриоса Пелкаса - 2:0.

Напомним, что победитель этой встречи выйдет в финал стыковых игр за путевку на Евро-2024. Ранее первым финалистом стала сборная Грузии, которая решающую встречу проведет у себя дома.