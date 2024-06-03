В России сообщили хорошие новости после назначения Черчесова в сборную Казахстана

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью "СЭ" высказался о назначении Станислава Черчесова в национальную команду Казахстана, сообщают Vesti.kz. 60-летний Черчесов был представлен в качестве наставника сборной Казахстана сегодня 3 июня.

"Во-первых, поздравляю его с назначением. Во-вторых, желаю ему удачи. Казахстан сейчас хорошо прогрессирует в футболе, поэтому, в целом команда хорошая. Помимо этого, у Черчесова есть опыт работы со сборной России, поэтому хочу пожелать ему успешного выступления", - сказал Газзаев.

Отметим, что ранее появились детали контракта Черчесова со сборной Казахстана.

Напомним, последним местом работы Черчесова был венгерский "Ференцварош", который он возглавлял с декабря 2021 года по июль 2023-го.

Кроме того, новый наставник сборной Казахстана работал во многих российских клубах, польской "Легии" и возглавлял сборную России, вместе с которой вышел в 1/4 финала на домашнем чемпионате мира 2018 года.