В России оценили шансы сборной Казахстана на выход на Евро-2024

Популярное российское издание "Спорт-Экспресс" оценило турнирные расклады сборной Казахстана в отборе на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Накануне национальная команда сенсационно обыграла на выезде Финляндию - 2:1.

"Финалом с большой долей вероятности окажется и матч Словения - Казахстан. Словенцы избегут нервотрепки, обыграв Данию в Копенгагене или дождавшись осечки казахов в домашней встрече с Сан-Марино.

В то же время команде Магомеда Адиева может не хватить и двух побед. Если Дания уступит дома Словении и обыграет на выезде Северную Ирландию, то казахи всего лишь отправятся в плей-офф Лиги наций. Там же точно будет и сборная Финляндии. А вот словенцам терять место в топ-2 нельзя, вероятность их второго шанса очень низка", - пишет издание.