В России назвали самую существенную потерю у сборной Украины перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Российский сайт Sport24.ru пишет, что сборной Казахстана по футболу вполне по силам показать зубы в предстоящем матче с Украиной в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 1 сентября, в Нур-Султане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 20:00. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"После весьма удачного для Украины чемпионата Европы, где "желто-синие" вышли в четвертьфинал, приходится возвращаться к суровой реальности отбора на чемпионат мира. Наверное, многие уже и позабыли, что стартовала команда Шевченко крайне неудачно. Да, была выездная ничья с французами (1:1), но домашние мировые с тем же счетом с Финляндией и Казахстаном точно не назовешь успехом. Французы уже далеко впереди (семь очков), потому нужно вести борьбу за второе место, которое дает шанс пробиться на мировой форум через плей-офф. При этом украинцы еще не играли с главным конкурентом за эту позицию Боснией.

Самой существенной потерей за лето можно назвать уход Андрея Шевченко и его тренерского штаба. Причина весьма банальна - завершился срок контракта. Никто не ожидал, что расставание будет настолько простым. Теперь у руля сборной Александр Петраков, тот самый, который два года назад привел команду U20 к золоту чемпионата мира в своей возрастной категории. Но нельзя не отменить и кадровые проблемы украинцев. Сентябрьские матчи пропустят два первых номера сборной Украины - Анатолий Трубин и Георгий Бущан. К проблемам во вратарской линии есть серьезные опасения и по атакующей оси. По сути, у команды один форвард серьезного уровня - Роман Яремчук из "Бенфики". Остальные забивалы, которые потенциально могли быть вызваны в сборную, травмированы. Так что вся надежда на молодого Даниила Сикана, который ранее не играл за "желто-синих" в официальных играх.

Казахстан, конечно, не может похвастаться звездами серьезного уровня, таких как Ярмоленко, Зинченко или Малиновский, но хозяева сильны как раз командой и умением вязать игру соперника. Не будет преувеличением, если мы скажем, что лидером этого поколения должен быть Бахтиер Зайнутдинов из ЦСКА. Первый матч отбора против Украины он пропустил из-за травмы, сейчас уже вернулся в игру и потихоньку начал играть в РПЛ. Также можно выделить интересного вратаря Игоря Шацкого, который в недавнем матче квалификации Лиги конференций оставил не у дел украинский "Колос", отразив сразу три пенальти в послематчевой серии. В основном состав у казахов состоит из игроков местного чемпионата, не таких уж известных, зато достаточно крепких.

Не так часто международные матчи проходят в 17:00 (20:00 по времени Нур-Султана). Для футбола это нормальное время, но многие и сборные, и команды имели проблемы с акклиматизацией, прилетая в Казахстан. Пока свой единственный домашний матч казахи провели против Франции (0:2), но и там показали зубы. Думается, с Украиной будет что-то похожее", - говорится в тексте.

Напомним, что в первом матче, прошедшем 31 марта в Киеве, соперники сыграли вничью 1:1. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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