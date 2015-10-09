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Вчера 23:35
 

Роналду сделал заявление по завершению карьеры в сборной Португалии

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Роналду сделал заявление по завершению карьеры в сборной Португалии Криштиану Роналду в составе сборной Португалии. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Капитан сборной Португалии и форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал разговоры о возможном завершении международной карьеры перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Испании, передают Vesti.kz.

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Капитан сборной Португалии и форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал разговоры о возможном завершении международной карьеры перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Испании, передают Vesti.kz.

41-летний форвард дал понять, что пока не собирается уходить из национальной команды и самостоятельно примет решение о моменте завершения выступлений.

"Так было с тех пор, как я присоединился к национальной команде в 18 лет, и это не изменится. Я всегда там, душой и телом. Играю я или нет, у меня всегда будет важная роль. Я уйду на пенсию, как я говорил несколько лет назад, когда захочу. Не тогда, когда вы этого хотите. Я думаю, что задавать один и тот же вопрос — пустая трата времени. Я не хочу привлекать к этому внимание; самое важное — это хорошо сыграть завтра и верить, что мы пройдём в следующий раунд", — цитирует слова Роналду AS.

Таким образом, португалец вновь подчеркнул, что не намерен обращать внимание на многочисленные слухи вокруг своего будущего, сосредоточившись исключительно на выступлении команды на мировом первенстве.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Испании состоится в ночь с 6 на 7 июля. Начало встречи — в 00:00 по казахстанскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Арлингтон   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 00:00   •   не начат
Португалия
Португалия
- : -
Испания
Испания
Кто победит в основное время?
Португалия
Ничья
Испания
Проголосовало 65 человек

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