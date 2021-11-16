Прямая трансляция товарищеского матча Казахстан - Таджикистан

Сегодня, 16 ноября, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Талгата Байсуфинова примут на своем поле команду Таджикистана.

Встреча пройдет в Нур-Султане на "Астана Арене" и начнется в 19:00 по местному времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport. Трансляцию также можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, что в преддверии этого матча сборная Казахстана завершила выступление в отборочном раунде чемпионата мира-2022, заняв последнее место в группе D.

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