Против Казахстана и звезды ПСЖ: сколько легионеров КПЛ вызваны в сборную и с кем они сыграют?

Семь легионеров клубов казахстанской премьер-лиги (КПЛ) готовятся к заключительным матчам за свои национальные сборные в 2026 году. В ближайшие дни их ждут по два интересных противостояния. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

Представители клубов КПЛ сыграют в европейской Лиге наций, квалификации Кубка африканских наций, а также отборе за попадание в Лигу наций КОНКАКАФ в Центральной Америке.

Литовский защитник вновь оказался в составе сборной сборной. На счету 25-летнего футболиста 20 выступлений за национальную команду, в том числе три встречи этой осенью.

Уже сегодня, 12 ноября, его команда проведёт домашний товарищеский матч межконтинентального значения - на своём поле литовцы встретятся с южноамериканским Суринамом. А 16 ноября, также дома, они сыграют с Лихтенштейном в Лиге наций (дивизион D).

У 27-летнего хавбека за плечами 34 матча и три гола в футболке сборной Северной Македонии. В ближайшие дни он вновь поможет команде в Лиге наций (дивизион В).

13 ноября в гостях их ждёт встреча с Шотландией, а 16 ноября дома сыграют со Словенией.

28-летний форвард этой осенью уже забил один гол в трёх матчах за сборную Нигера. Всего у него 33 игры за команду и 14 забитых мячей. В ближайшие дни его сборная проведёт два матча в квалификации Кубка Африки, причём с одним и тем же соперником.

13 ноября они сыграют с командой Марокко в гостях, а 17 ноября - дома. То есть Соса встретится с сильнейшей сборной Африки на данный момент (марокканцы на седьмом месте в рейтинге ФИФА). Не исключено, что он столкнётся лицом к лицу с одним из топовых защитников мира Ашрафом Хакими из ПСЖ.

30-летний нападающий островитян провёл все четыре матча в текущем групповом этапе Лиги наций (дивизион С). В последней встрече, с Казахстаном в гостях (2:2), он даже отметился ассистом.

В двух оставшихся турах он поможет сборной в гостях со Словакией (13 ноября) и дома с Молдовой (16 ноября). Всего на счету Бьярталида 46 матчей и три гола за сборную Фарер.

34-летний вратарь ещё никогда не играл в сборной Молдовы так стабильно, как в 2026 году. И не исключено, что это именно заслуга выступлений в составе "Кызыл-Жара". В последних шести матчах молдавской дружины именно он занимал место в воротах с первых минут.

В ближайших матчах он постарается проявить себя с лучшей стороны - сначала они сыграют с Казахстаном дома (13 ноября), а затем с Фарерскими островами в гостях (16 ноября). Всего же на счету Челядника 17 игр за сборную.

27-летний форвард в КПЛ забил всего два гола в 25 матчах, но это не мешает ему вызываться в сборную Никарагуа, где у него семь мячей в 25 встречах.

В ближайшие дни его команду ждут решающие матчи квалификации за попадание в основной турнир Лиги наций КОНКАКАФ против сборной Монтсеррат. 14 ноября Смит и его товарищи сыграют в гостях, а 17 ноября - дома. Отметим, что Ариагнер не играл за сборную с июня.

24-летний игрок, ставший лучшим полузащитником года в КПЛ, готов бороться со сборной за прямую путёвку в дивизион А Лиги наций. Сейчас они идут вторыми в Лиге В, но вскоре сыграют с лидерами.

14 ноября в гостях они встретятся с Швецией, от которой отстают на два балла. А затем, 17 ноября, закроют цикл домашней игрой с Румынией. В этом турнире у него уже есть голевая против Румынии и гол в ворота Польши. Всего за сборную Башич провёл 24 матча и забил один гол.

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Отметим, что изначально в составе сборной Беларуси был нападающий "Тобола" Виталий Лисакович, но затем из-за травмы он был вычеркнут из списка команды, а заменил его Владислав Морозов из датского "Колдинга". Также по сравнению с сентябрьским вызовом произошло ещё одно изменение: на сей раз сборная Финляндии не вызвала не только Яакко Оксанена, но и другого игрока "Кайрата" Ойву Юкколу.

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Фото: IG/ltfutbolas, IG/joannesbjartalid, IG/fmfmoldova©️

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