Как при Адиеве: сборную Казахстана ждёт уникальный шанс от ФИФА в 2026 году

В 2026 году сборную Казахстана вновь ждёт сезон в Лиге наций. Команда возвращается в дивизион С, который несколько лет назад уверенно прошла под руководством Магомеда Адиева. Но будет один немаловажный нюанс. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об этом подробнее.

После ярких выступлений в Лиге наций в 2022 году, сборной не удалось удивить в дивизионе B в розыгрыше 2024 года. Всё-таки уровень оппозиции вырос очень сильно, да и команда в целом переживала спад. Теперь сборная вновь сыграет в группе дивизиона С, а соперники станут известны на жеребьёвке 12 февраля.

Сборная Казахстана будет представлена в дивизионе, где в каждой из групп будет по четыре команды. Поэтому календарь осенью будет полноценный. С сентября по ноябрь команду ждут шесть матчей с тремя соперниками.

В начале осени стало известно, что в ФИФА приняли решение утвердить новый календарь с паузами на международные матчи. Раньше в сентябре, октябре и ноябре сборные проводили по две игры, но теперь пауз будет не три, а две - сентябрьская и октябрьская будут объединены в одну.

Так, в конце сентября и начале октября сборную ждут четыре игры подряд, и все - в рамках Лиги наций:

Первый тур: 24-26 сентября;

Второй тур: 27-30 сентября;

Третий тур: 30 сентября - 3 октября;

Четвёртый тур: 4-6 октября.

В осенней части ещё никогда не было ничего подобного. Исключением является лишь та самая Лига наций 2022 года, при Адиеве, когда цикл начинался в июне из-за декабрьского ЧМ-2022. И июньский старт придал команде запредельный импульс: в течение 11 дней они обыграли Азербайджан (2:0), дважды одолели Словакию (1:0, 2:1) и сыграли вничью с Беларусью (1:1).

Однако в осенней части, да и вообще - в любое другое время - такого не было. Это будет уникальный момент. И самое главное, что аналогично сентябрьские и октябрьские матчи будут объединены вплоть до 2030 года, не только в Лиге наций, но в рамках отборочных циклов к крупным турнирам.

Это должно дать возможность сборным показывать свой максимум. Как правило, многие игроки и тренеры говорят, что сложно успевать перестраиваться на дела сборных, приезжая из клубов на несколько дней. Ведь не хватает времени, чтобы наладить коммуникацию на поле и принять тактические вводные от тренера. Но формат из четырёх матчей в течение двух недель как раз даст командам то время, чтобы они лучше адаптировались к игре за сборную.

Один раз похожая ситуация уже дала сборной совершить рывок и добиться лучшей формы за всю историю. Может, это случится и в 2026 году?

