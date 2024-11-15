"При Адиеве было бы тоже самое". Эксперт высказался о будущем Черчесова и проблемах сборной Казахстана

Сборная Казахстана потерпела очередное поражение в группе Лиги наций, уступив на своем поле Австрии (0:2). В интервью корреспонденту Vesti.kz казахстанский специалист Алмас Кулшинбаев рассказал, как он воспринимает работу Станислава Черчесова, почему нашей команде не удается забить и есть ли необходимость сейчас привлекать молодых игроков.

- Алмас Жаканович, учитывая плохие результаты, негативный фон вокруг фигуры Черчесова и предстоящие выборы нового президента КФФ, как вы считаете, в конце года у сборной уже будет новый тренер?

- Много факторов, которые влияют на результат. Идет перестройка команды - омоложение, много новичков, тактически перестраиваются. В целом, нужно быть в команде, чтобы понимать, как проходит этот процесс. У меня ощущение, что Черчесову еще дадут время. Допустим придет новый тренер, но это опять новая тактика, новый взгляд на игроков. Конечно, многое будет зависеть, кто станет новой главой Казахстанской федерации футбола. Может быть, у него будет другое видение и тренер, которого он хотел бы видеть. Но, по моим ощущениям, до старта отборочного цикла ЧМ-2026 в штабе сборной перестроений не будет.

- ⁠Как вы считаете, если условно остался бы Адиев, результаты были бы лучше?

- У Адиева и Черчесова разное видение футбола. Черчесов играет в более усложненный футбол, больше коротких/средних передач, все современные сборные акцентируются на этом, не выносят от ворот. У Адиева более оборонительная тактика, на контратаках, это приносило нам плоды, для нас этот футбол типичен. Но я поддерживаю те изменения, которые производит Черчесов, это усиливает атакующий потенциал команды, несмотря на тот факт, что мы еще не забили. Но надо смотреть, какие у нас соперники в группе. При Адиеве, возможно, мы бы меньше пропускали, но было бы примерно тоже самое.

- ⁠На данный момент сборная не может даже забить. В чем проблема? Наши игроки атаки не в форме или в целом не выстроена игра впереди?

- Я уже отмечал, что у нас есть проблема с игровой практикой у нападающих. Аймбетов, Шушеначев сидят на замене в своих клубах. В таком состоянии тяжело приезжать в сборную и показывать себя на топ-уровне. Ну и опять же, для того, чтобы наиграть атакующие действия требуется время, я сам это знаю, поскольку работал в сборных. А в сборной этого времени нет, поэтому сначала пытаются отладить оборону. Поэтому я думаю, не хватает времени отладить взаимодействия в атаке. Голы придут, моменты мы создаем. Самородов, Чесноков умеют забивать. Посмотрим, каким будет следующий отборочный цикл. В плане атаке может помочь сбор зимой и тогда можно будет отладить игру в атаке.

- ⁠При Черчесове дебютировали несколько молодых игроков. Тот же Жумаханов и Кенжебек. Как вы считаете, молодежь готова к такому уровню?

- Думаю, их надо наигрывать. Когда еще это делать? Вы посмотрите на прошлый Евро, там уже в 16 лет Ламин Ямал блистал. Я говорил, что в заключительных матчах с Австрией и Норвегией надо проверить новых игроков, поэтому я поддерживаю эту идею. Тот же Кенжебек достоин быть в сборной, он парень со своим характером, ему нужен подход, но он еще покажет себя с хорошей стороны. В такой ситуации их надо было задействовать.

Напомним, Казахстан потерпел четвертое поражение в пяти матчах и по-прежнему занимает последнее, четвертое место в группе 3 дивизиона B Лиги наций, набрав всего один балл и имея разницу мячей 0:10. Кроме того подопечные Черчесова потеряли шансы на сохранение прописки в данном дивизионе.