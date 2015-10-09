Преобразил и обновил. Каково будущее сборной Казахстана при Алиеве

Сборная Казахстана потерпела четвертое поражение под руководством Али Алиева, уступив на своём поле Уэльсу. Корреспондент Vesti.kz анализирует период работы казахстанского специалиста и предполагает, каким будет его будущее у руля национальной команды.

Адиев предсказывал кризис, Алиев начал перестройку

Работа Магомеда Адиева в сборной Казахстана помимо массы положительных эмоций, увы, принесла и обратный эффект. О вероятном кризисе и перестройке после отборочного цикла ЧЕ-2024 говорил даже сам Магомед Мусаевич. Но в трудоёмкий процесс перестройки втянулись уже другие тренеры.

Станислав Черчесов мгновенно оказался под шквалом критики, в какой-то степени он навлёк это давление сам, но в то же время именно при нём и начался поиск новой сборной.

Али Алиев был гораздо глубже погружён в контекст и он четко понимает, сборная Казахстана - шанс всей его жизни. При нём маховик смены поколений в сборной был запущен ещё стремительнее, хотя ни в коем случае нельзя назвать эти решения экспрессивными или же инициированными исключительно тренером. Например, Тагыберген и Марочкин завершили карьеру в сборной самостоятельно.

Сборная Казахстана сыграла пять матчей при Алиеве. Четыре поражения. С точки зрения результата выглядит пугающе. Но с точки зрения качества игры, наполнения, понимания концепции - нынешняя команда Алиева уже потенциально сильнее, чем команда Адиева.

У сборной нет результата, но есть качество игры

Матчи с Северной Македонией и Уэльсом оставили горькое послевкусие. Такого количества нереализованных моментов у сборной действительно не было давно. Да, случаются невыразительные отрезки, но это как раз побочный эффект перестройки команды. Новые игроки не могут сразу встать в механизм, для этого нужно время, а этот ресурс у тренерского штаба ограничен.

Тем не менее, сборная при Алиеве имеет вполне чёткие контуры игры. При этом кадровые решения принимаются ситуативно. Тренер из раза в раз подчёркивает, как для него важно физическое состояние футболиста. Если ты готов, ты вернёшься в состав и будешь играть. Так показал недавний матч с Уэльсом на примере Багдата Каирова и Рамазана Оразова. Стоило обоим вернуть кондиции в своих клубах, как Алиев сразу же дал им шанс. Это и есть конкуренция.

Да, увы наша футбольная среда на всех уровнях, включая медиа, руководителей и болельщиков зациклена на результате. Но даже соперники признают, Казахстан не должен был проигрывать в матчах с Северной Македонией и Уэльсом (об этом публично говорили игроки соперников). Алиев показал фундаментальную часть своей работы. Дальше лишь вопрос доверия. При таком качестве игры, результат определённо придет. Продолжить нынешний вектор - самый логичный шаг. Вновь все менять и искать другие решения - путь, который быстро вернёт нас к очередному перезапуску и на это потребуется ещё время. Сейчас сборная Алиева живет, в ней расставлены акценты для роста, она преображается, просто дайте ей немного свободы и пространства для рывка.