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"Представляете, если мы здесь отберем очки". Алиев оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022

Сборная Казахстана сыграет с Францией.

"Представляете, если мы здесь отберем очки". Алиев оценил итоги жеребьевки отбора ЧМ-2022
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Казахстанскому футболу пойдет на пользу соперничество национальной команды с действующими чемпионами мира сборной Франции в отборе на ЧМ-2022, считает известный специалист Али Алиев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он раскрыл причины неудачи команды в Лиге наций и отметил, чем сборная может удивить соперников. 

- Как оцените итоги жеребьевки и календаря?

- Я рад, что к нам приедут чемпионы мира и дадут воочию лицезреть, что такое футбол высшего качества и сравнить свои силы с таким соперником. Я думаю, это дорогого стоит. Мы счастливая нация в этом плане. Что касается Украины - с ними мы уже играли и играли с их сильнейшим составом: Шевченко, Воронин, Тимощук и другие. Сегодня это не такая сборная Украины, которую нужно бояться. Она так же играет, как и мы - от обороны, хорошо выстраивает редуты, покачественнее проводит свои контратаки. Плюс тот силовой футбол, который был в Украине, будет присутствовать.

Нам главное - к марту отобрать в сборную футболистов не за прежние заслуги, а именно тех, кто будет готов играть. Даже если это неизвестный игрок. С французами и украинцами надо бегать, надо физически быть готовыми. Если физические кондиции оптимальные, то и психологически, и ментально будешь готовым. Мы никого не удивим своей техникой, а вот организацией, дисциплиной, подготовкой мы можем наделать шума в этой группе. Никто на нас не будет настраиваться сильно, все будут считать, что три очка уже в кармане. Наверное, даже в каких-то моментах могут использовать резервистов.

Март - это период подготовки, и если надо, кандидатов надо отбирать с помощью тестов, чтобы узнать уровень готовности. Лучше поставить молодого футболиста с неизвестной фамилией, но у него полно желания, амбиций показать себя и биться, нежели мы будем брать в состав футболистов за какие-то старые заслуги.

Я получил удовольствие от итогов жеребьевки. Хорошо, что нам попались такие соперники в такой группе, а не в другой, где опять надо было бы бороться с белорусами или Сан-Марино. Здесь у всех интерес - как Казахстан будет играть с грандами. За нами будет внимательно следить УЕФА, как мы себя покажем в группе смерти.

Теперь плановых очков не будет. А представляете, если мы здесь у кого-нибудь их отберем.

-  Тем не менее матчи против таких соперников подряд - редкость для наших футболистов, они явно к таким скоростям непривычны и не готовы. Что делать с учетом этого фактора?

- Это супер. Те ребята, которые выйдут против этих команд, получат колоссальный стресс, эмоции, это будет футбол высшего качества. На таких играх нужно расти. Такие матчи дадут новый импульс. Я считаю, что очень хорошо, что у нас такие соперники. Мы посмотрим новую веху, новый толчок для развития казахстанского футбола в лице двух команд. Они зададут тон и покажут, к чему надо стремиться.

- В нашей группе три участника Евро-2020, на что можно рассчитывать сборной Казахстана?

- Я считаю, в этой группе сильные французы и боснийцы, а с остальными мы можем рассчитывать на что-то, тем более дома на искусственном поле "Астана Арены", поскольку наши соперники имеют мало практики игры и тренировок на таком газоне.

- В Лиге наций команда показала, что играть ровно в двух матчах в течение нескольких дней для нее проблематично. А в отборе на ЧМ-2022 соперники будут гораздо сильнее. Как решить эту проблему?

- Потому что нужно отбирать людей, которые могут выдержать это все. Календарь давно известен. Теперь нужно работать. Благо, "Кайрат" занимался физподготовкой, также получалось вытаскивать матчи благодаря Яну Вороговскому или Бахтиеру Зайнутдинову и кайратовцев. Поэтому у тренерского штаба головная боль - мониторить команды на сборах, скорее всего в Анталии. Ездить, смотреть, интересоваться, наблюдать, как в товарищеских играх выглядят сборники, потому что они должны понимать, что не прохлаждаться туда поехали, а готовиться к первым играм с Францией и Украиной. Ответственность ложится на всех игроков с казахстанским паспортом. Надеюсь на их профессионализм, надеюсь, что они реально поймут, что у каждого сейчас есть шанс попасть в сборную и они должны быть готовы.

- В Лиге наций при Билеке сборная показывала зачастую посредственный футбол, есть ли надежда, это исправить в короткий срок?

- С Билеком не было дисциплины, а там, где ее нет, не будет побед. Результат может быть в одной игре, но это все краткосрочно. В долгосрочной перспективе без нее - это уже утопия. Есть такое выражение: "Дисциплина бьет класс". Только так мы можем потрепать нервы соперникам.

- Какой тренер нужен сборной?

- Если приведут европейца, у которого менталитет: "Я доверяю своим профессионалам", ему будет сложно. У нас на одном доверии тяжело работать - из десяти двое его оправдывают. На доверии очень сложно, с нашим менталитетом нужен контроль во всем.

Напомним, сборная Казахстана попала в группу D отборочного турнира ЧМ-2022 вместе со сборными Франции, Украины, Финляндии, Боснии и Герцеговины.

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Вороговский Ян Зайнутдинов Бахтиер Шевченко Андрей Тимощук Анатолий Казахстанцы за границей Чемпионат мира по футболу Лига наций Билек Михал ЦСКА

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