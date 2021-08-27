Появились подробности по допуску зрителей на матч отбора ЧМ-2022 Казахстан - Украина

Отборочный матч чемпионата мира-2022 между сборными Казахстана и Украины пройдет при болельщиках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует Meta-ratings.kz, организаторам разрешили заполнить стадион на 30 процентов от общей вместимости. Таким образом, игру смогут посетить около 9000 зрителей.

Главный санитарный врач Нур-Султана даст письменное разрешение на запуск болельщиков.

Игра состоится 1 сентября на "Астана Арене".

Напомним, первая встреча, прошедшая 31 марта в Киеве, завершилась со счетом 1:1. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

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