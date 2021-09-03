Потери, неизбежная ротация и игра на результат. Какие риски несут изменения Байсуфинова перед матчем отбора ЧМ-2022

Сборная Казахстана после героической ничьей с Украиной (2:2) в отборе на ЧМ-2022 сыграет в субботу, 4 сентября, на выезде с Финляндией. Наставник национальной команды Талгат Байсуфинов пообещал существенные изменения в составе. Корреспондент Vesti.kz перечисляет потери и рассуждает о том, какие риски несет данная ротация.

Байсуфинов после ничьей с Украиной заявил, что в игре с Финляндией состав будет изменен на 80 процентов, и, возможно, в составе национальной команды впервые дебютируют несколько футболистов.

К слову, некоторые изменения будут неизбежными. Так, основной голкипер команды Стас Покатилов пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Теперь в расположение сборной к имеющимся Игорю Шацкому и Мухаммеджану Сейсену присоединился Дмитрий Непогодов.

Кроме того, у Бахтиера Зайнутдинова и Азата Нургалиева возникли проблемы с визами. Отмечается что Зайнутдинов не успел подать документы в Федерацию футбола Казахстана для получения финской визы, так как они находились в ЦСКА для оформления визы в Австрию, где московский клуб проводил предсезонные сборы. Как сообщал телеграм-канал Kozhakhmet_inside, по практически такой же причине визу не смог получить Нургалиев - его документы не удалось вовремя подать из-за участия "Тобола" в еврокубках.

Лидер "Астаны" Абзал Бейсебеков не сыграет из-за коронавируса. Вместо него из резерва вызван защитник "Турана" Олжас Керимжанов.

Таким образом, неизбежная ротация безусловно вызовет риски, касающиеся сыгранности, функционального состояния остальных футболистов. Даже в игре с Украиной не все смогли войти в игру, например, Марат Быстров и дебютант Артур Шушеначев. Но справедливости ради стоит сказать, что себя оправдали замены Байсуфинова - удачно вышли Абат Аймбетов и Георгий Жуков.

Байсуфинов, безусловно, способен правильно распоряжаться имеющимися ресурсами, что показывал ранее. Главное, чтобы в игре с Финляндией проблемы не усугубились новыми потерями, поскольку тогда матч в Боснии и Герцеговине, запланированный на 7 сентября, вовсе будет носить экстремальный характер.

Задача перед Байсуфиновым однозначно стоит непростая - добиться результата в предстоящих играх, о чем он говорил после встречи с Украиной, и в то же время нужно постараться максимально сохранить боеспособную обойму.

Как это он будет делать, увидим скоро. Матч с Финляндией пройдет 4 сентября в Хельсинки на Олимпийском стадионе. Начало матча в 19:00.

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