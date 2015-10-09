Полуфиналист Евро-2016 отреагировал на предложение возглавить сборную Казахстана

Валлийский тренер Крис Коулман находится в списке претендентом на пост главного тренера сборной Казахстана, со специалистом прошли предварительные переговоры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По сведениям источника знакомого с ситуацией, с Коулманом связывались на предмет работы в сборной Казахстана. Тренер отреагировал положительно и заявил, что видел несколько матчей сборной Казахстана в отборочном цикле ЧМ-2026 и у него осталось позитивное впечатление от кадрового ресурса и потенциала команды. Примечательно, что в одной группе с Казахстаном играла родная сборная тренера - команда Уэльса.

Коулман в качестве тренера сборной Уэльса добился сенсационного результата на Евро-2016, пройдя с командой в полуфинал турнира.

Воспитанник "Манчестер Сити" играл за целый ряд английских клубов, среди которых "Кристал Пэлас", "Блэкберн", "Фулхэм" и "Суонси". Также Коулман тренировал "Фулхэм", "Реал Сосьедад", греческие "Ларису" и "Атромитос", "Сандерленд", китайский "Хэбэй", бельгийский "Ауд-Хеверле Левен". В настоящее время специалист работает в греческом клубе "Астерас", его контракт завершается летом 2026 года.

Отметим, что ранее сообщалось о трех кандидатурах на пост тренера сборной Казахстана, помимо Коулмана в список претендентов вошли еще два иностранца.

