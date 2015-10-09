Нападающий сборной Молдовы Петру Попеску ближайшей зимой перейдёт в румынский ФКСБ ("Стяуа Бухарест"). Он впечатлил новый клуб своей результативностью в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

24-летний форвард последние полтора года играет за молдавский "Петрокуб". Но уже в январе 2027-го он переберётся в ФКСБ за 250 тысяч евро (125 миллионов тенге).

В марте этого года Попеску дебютировал в составе сборной Молдовы. А этой осенью сыграл во всех шести встречах в группе Лиги наций, забив три гола. Причём каждый - в ворота сборной Казахстана.

Сначала он отметился победным голом на выезде в Астане (2:1), а затем оформил дубль в домашней встрече (2:1).

После такого ФКСБ - клуб, который выигрывал Кубок европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) в 1986 году, - решил раскошелиться ради приобретения игрока на 250 тысяч евро, хотя его контракт с "Петрокубом" истекал уже в июне.

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Фото: Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️

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