Костанайский "Тобол" объявил о продлении контракта со своим капитаном Асхатом Тагыбергеном. В следующем году 36-летний полузащитник продолжит выступления в стане жёлто-зелёных, передают Vesti.kz.

"Такие футболисты нужны команде. Асхат обладает огромным опытом, лидерскими качествами и хорошо знает требования клуба. Мы верим, что его опыт и профессионализм помогут команде добиваться высоких результатов в новом сезоне", - цитирует слова президента "Тобола" Айдоса Дуйсенбиева пресс-служба клуба.

Для Тагыбергена это будет в сумме пятый сезон в "Тоболе" и второй подряд. Всего он провёл за основу костанайцев 137 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 24 ассиста.

В составе этой команды он стал чемпионом КПЛ (2021), победителем Кубка Казахстана (2025) и трёхкратным обладателем Суперкубка Казахстана (2021, 2022, 2026).

В 2026 году Тагыберген провёл в составе "Тобола" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач.

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