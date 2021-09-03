Победа по пенальти и гол лидера "Ливерпуля". Как ранее между собой играли Казахстан и Финляндия

В субботу, 4 сентября, сборная Казахстана сыграет с Финляндией в рамках отбора на ЧМ-2022. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как прежде между собой встречались эти соперники.

Команды пересекались трижды. Два раза команды играли в квалификации Евро-2008 и один матч провели в рамках международного турнира на Кипре.

Поединок в Ларнаке был первым в истории противостояния двух команд. Он состоялся 28 февраля 2006 года. В основное и дополнительное время счет так и не был открыт, а в серии пенальти казахстанцы оказались успешнее - 3:1. 11-метровые в составе нашей национальной команды удачно реализовали Никита Хохлов, Антон Чичулин и Александр Фамильцев.

11 октября того же года соперники в рамках отборочного цикла чемпионата Европы провели матч в Алматы. Финны тогда взяли реванш, добившись победы со счетом 2:0.

В составе гостей удалось отличиться звездам европейского футбола Яри Литманену и Сами Хююпия. Литманен, зажигавший в свое время в "Аяксе", "Барселоне" и "Ливерпуле", на момент визита в Казахстан защищал цвета шведского "Мальме". Карьера 35-летнего игрока уже была на излете, но это не помешало ему открыть счет на 28-й минуте, забив в ворота Давида Лории.

Хююпия отличился на 64-й минуте. Высокорослый защитник в ту пору был неотъемлемой частью английского "Ливерпуля", в котором отыграл десять лет.

Третий матч этих соперников состоялся летом 2007 года в Тампере в рамках отбора на чемпионат Европы и получился более упорным.

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте благодаря голу Алексея Еременко, который через несколько лет станет игроком "Кайрата". На тот момент финский полузащитник защищал цвета российского "Сатурна".

Один из лучших бомбардиров отборочного турнира Дмитрий Бяков спустя десять минут сравнял счет. Но финны на 61-й минуте благодаря голу Теему Тайнио из "Тоттенхэма" вырвали победу в этом матче, который стал 99-м в истории сборной Казахстана.

Как видим, ближайший соперник уже стал неудобным для команды Талгата Байсуфинова. У нынешних сборников есть шанс изменить традицию. С Украиной это получилось. Вероятно, по силам повторить то же самое с Финляндией.

Напомним, матч пройдет 4 сентября в Хельсинки. Начало - в 19:00 по времени Нур-Султана.

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