До первой осечки? Байсуфинов остаётся временной фигурой в сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола (КФФ) официально утвердила Талгата Байсуфинова на должность главного тренера сборной Казахстана. Корреспондент Vesti.kz видит в этом формальность и по-прежнему убеждён, что позиции местного специалиста не столь крепки.

Безусловно, Талгат Маруанович вновь подтвердил свою репутацию кризис-менеджера, того, кто всегда готов прийти в сложный момент и стабилизировать базовые вещи, попутно добиваясь относительно неплохих результатов.

Да, финиш отбора на чемпионат мира-2026 при Байсуфинове получился более чем позитивным. Отобрать очки у Бельгии и Северной Македонии - это показатель. Переход на систему в четыре защитника - опять же, общественность и даже игроки остались в восторге.

Но, если взглянуть объективно, такие же ничейные результаты с Уэльсом и Северной Македонией могли быть и при Али Алиеве. В этом был элемент неудачи для Алиева и удачи для Байсуфинова.

Но дело даже не в результатах, схемах или пресловутом омоложении состава. Системного подхода в выборе тренера у нас по-прежнему нет. За последние годы ни разу не было такого, чтобы концептуально в сборной работали друг за другом тренеры схожих характеристик. Нет, они все абсолютно разные.

И Байсуфинов, как ни странно, это тоже очередной эксперимент. Да, в нашей действительности могут назначить тренера сборной в третий раз. И все мы примерно понимаем, какой будет общая картина, на что будет опираться Талгат Маруанович. И общий посыл заключается не в критике тренера, ведь это не он себя назначает. Напротив, Байсуфинов идёт туда, где ему обеспечено давление и лишние нервы, и в данной ситуации он точно не тот человек, который всеми силами цепляется за работу со сборной.

Разочаровывает отсутствие четкой стратегии по развитию сборной Казахстана. Байсуфинов - это самое простое решение КФФ, в котором есть некоторый популизм. И это, в том числе, попытка переложить всю ответственность именно на тренера, ведь ему не привыкать. И если что-то пойдёт не так (например, пару неудачных результатов), крайним сделают как раз Байсуфинова.

Увы, но главная команда страны по-прежнему не функционирует по каким-то фундаментально выстроенным принципам, её судьба заключается в ситуативных решениях, опирающихся лишь на результатах. Мы не топ-сборная с выбором игроков высокого уровня в 50-60 человек. Мы на другой стадии. Сборной Казахстана необходимо системное развитие, концентрация должна быть на качестве игры и на прогрессе футболистов, а не на громких лозунгах, где все заложено на результатах и необоснованной задаче выйти на крупный турнир.

