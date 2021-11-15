Первая ракетка мира эмоционально отреагировал на выход Сербии на ЧМ-2022. Путевка досталась на 90-й минуте

Сербский теннисист Новак Джокович, лидер рейтинга ATP, эмоционально отреагировал на победу сборной Сербии в матче с Португалией в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Лиссабоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Первыми успеха добились хозяева усилиями Ренату Саншеша на второй минуте. На это гости ответили точными ударами Душана Тадича и Александара Митровича на 33-й и 90-й минутах соответственно.

Благодаря этому успеху Сербия с 20 очками заняла первое место в группе А и напрямую отобралась на ЧМ, причем ее устраивала только победа в минувшей игре, тогда как Португалия с 17 очками стала второй и сыграет в стыковых матчах.