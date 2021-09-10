"От трех месяцев до четырех лет". Спортивный юрист разобрала ситуацию с допингом у Валиуллина

Сборная Казахстана по футболу из-за положительной допинг-пробы игрока "Тобола" Руслана Валиуллина не должна столкнуться с санкциями, считает автор телеграм-канала International Sports Law, спортивный юрист Валерия Лухверчик. В интервью корреспонденту Vesti.kz она объяснила, в каких случаях происходит пересмотр результатов матчей.

- В связи с этой ситуацией что грозит "Тоболу" и сборной Казахстана?

- Маловероятно, что УЕФА применит санкции к сборной Казахстана. Более того, резюмируется, что о положительном результате на допинг игрок узнал на следующий день после матча. В соответствии с Антидопинговыми правилами УЕФА, к команде могут быть применены санкции, если только будет установлено, что более двух игроков из ее состава совершили нарушение антидопинговых правил.

Следовательно, если футболиста признают виновным в нарушении антидопинговых правил, он будет нести индивидуальную ответственность. Дисквалификация может быть от трех месяцев до четырех лет в зависимости от того, намеренно ли спортсмен принимал запрещенное вещество или оно попало в организм вследствие халатности.

- Может ли украинская сторона настоять на дополнительной проверке игроков сборной Казахстана с целью выявления новых нарушений антидопинговых правил?

- Нет, ведь цель дисциплинарного разбирательства - выявить, принимал ли футболист запрещенные вещества или нет. Более того, представители УЕФА сами определяют, кого именно и какое количество игроков проверять на применение запрещенных веществ.

- Есть ли антидопинговое агентство в Беларуси и как оно функционирует?

- Да, безусловно, у нас есть Национальное антидопинговое агентство, которое на постоянной основе занимается отбором допинг-проб у белорусских спортсменов. Если говорить о матчах под эгидой УЕФА, то чаще всего отбором проб занимаются именно представители УЕФА, а не национальных антидопинговых агентств. Новости о нарушениях антидопинговых правил среди футболистов всегда громкие, так как в этом виде спорта применение допинга - большая редкость.

Напомним, Валиуллин, ставший героем матча отбора на ЧМ-2022 против сборной Украины (2:2), сдал положительный тест на допинг. Футболист признал вину и согласился сотрудничать с УЕФА, в котором уже завели на него дело.

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