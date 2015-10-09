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Определены все четвертьфиналисты Евро-2025

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Определены все четвертьфиналисты Евро-2025 ©IG/england

Молодежный чемпионат Европы U21 (футболисты до 21 года), проходящий в Словакии, выходит на финишную прямую - по итогам группового этапа сформированы все пары четвертьфиналистов, передают Vesti.kz.

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Молодежный чемпионат Европы U21 (футболисты до 21 года), проходящий в Словакии, выходит на финишную прямую - по итогам группового этапа сформированы все пары четвертьфиналистов, передают Vesti.kz.

Турнир уже покинули сборные хозяев, а также команды Румынии, Чехии, Словении, Грузии, Польши, Украины и Финляндии. Среди выбывших - как дебютанты, так и традиционно сильные европейские школы, включая сборные Чехии и Украины, что стало неожиданным для многих болельщиков.

Четвертьфинальные пары Евро-2025:

  • Португалия - Нидерланды
  • Испания - Англия
  • Германия - Италия
  • Дания - Франция

Особое внимание приковано к матчу между Испанией и действующим чемпионом Европы (U21) - сборной Англии. Встреча обещает стать центральной в этой стадии, учитывая амбиции обеих команд и богатую историю противостояний на юношеском и взрослом уровнях.

Все четвертьфинальные матчи пройдут 21 и 22 июня. Победители сразятся в полуфиналах 25 июня, а имя нового или прежнего чемпиона станет известно 28 июня, когда состоится финал турнира.

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