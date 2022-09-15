"Он мусульманин и нас понимает". Раскрыт "секрет" Магомеда Адиева в сборной Казахстана

Защитник "Зенита" Нуралы Алип в интервью "РБ Спорт" рассказал о работе Магомеда Адиева в сборной Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz. Национальная команда претендует на победу в дивизионе Лиги наций.

Российский специалист возглавил команду в мае, но в сентябре может подняться с казахстанцами в вышестоящий дивизион.

"Я не хочу говорить ничего плохого о предыдущих тренерах, – отметил Алип. – Но у Адиева другая энергетика. Пацаны воодушевились, стали другими людьми. У нас ведь не было в последних матчах Быстрова из "Ахмата", Зайнутдинова из ЦСКА. Сейчас, надеюсь, они нам помогут.

Адиев – хороший психолог, мотиватор. Он же с Кавказа, мусульманин. Думаю, это сыграло свою роль. Он нас понимает. Плюс перед матчами соперники очень много говорили, считали, что обыграют нас. Адиев спокойно отвечал, что все решится на поле".

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Добавим, что ранее сборной Казахстана подобрали оппозицию, а в Лиге наций подопечные Магомеда Адиева сыграют 22 сентября (с Беларусью - дома) и 25 сентября (с Азербайджаном - в гостях).

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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