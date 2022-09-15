Нуралы Алип высказался о своей роли в лидерстве "Зенита"

Казахстанский защитник "Зенита" Нуралы Алип в интервью "РБ Спорт" поделился эмоциями от завоевания четвертого трофея в российской команде, сообщает корреспондент Vesti.kz. Также он высказался о своем игровом времени.

Перед стартом нового сезона казахстанец с "Зенитом" выиграл Суперкубок, но потерял место в основном составе лидеров РПЛ.

– У "Зенита" был не самый непростой старт. Насколько удалась первая часть сезона?

– Мне особо нечего сказать. Я мало играю. Так что не влиял на матчи.

– При этом ты выиграл четвертый трофей – Суперкубок. Эмоции от него сильные?

– Конечно. Со "Спартаком" же всегда матчи принципиальные. Победить их "Зениту" особенно приятно.

"Зенит" с Алипом в составе проиграл в матче Кубка России

Добавим, что Алип, права на которого принадлежат "Кайрату" из Алматы, находится в аренде "Зенита". Ранее казахстанец был вызван в сборную Казахстана на решающие игры Лиги наций.

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