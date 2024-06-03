Огромный вызов: Черданцев - о шансах Черчесова вывести Казахстан на ЧМ-2026

Известный российский комментатор Георгий Черданцев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. В частности, он объяснил, почему не считает специалиста жестким и в чем заключается его мотивация на новом месте работы.

- Георгий, вы давно знаете и общаетесь с Черчесовым, насколько для вас удивительным стало его назначение на пост главного тренера сборной Казахстана?

- Даже в кулуарных разговорах не было намека о его назначении в сборную, поэтому эта новость стала для меня неожиданностью, как и для многих других.

- Станислав Саламович выступал со сборной России на чемпионате мира, на Евро, завоевывал титулы в Польше и Венгрии, возглавив сборную Казахстана, как вы думаете в чем его основная мотивация?

- Черчесов уже давно всем всем доказал. Мы например сейчас видим, что Жозе Моуринью уехал в Турцию, с точки зрения статуса это немного понижение. Думаю, что работать со сборной в какой-то степени интереснее и легче в психологическом плане. Когда ты работаешь в клубе, тем более тренер уровня Черчесова идет в команды, где нельзя расслабиться, это постоянный стресс и это тяжело. Физически и эмоционально возглавлять сборную легче. С другой стороны, сборная это статус. Плюс, он будет работать в стране, где может говорить на одном языке, это упрощает взаимодействие с футболистами.

И еще участие в отборе на чемпионат мира - это престижно. Тем более сборная Казахстана перспективная команда, для Черчесова это огромный вызов - вывести сборную Казахстана на большой турнир.

- Также Черчесов известен как достаточно жесткий тренер, как вы думаете, он может принципиально отказаться от того или иного игрока, если с ним у него не сложатся отношения?

- Это миф. Насколько я знаю, у него индивидуальный подход к игрокам, он может управлять и кнутом, и пряником. Да, он требовательный, но это не значит, что он жесткий. С его колоссальным опытом он может находить подход к разным футболистам.

Если далеко не ходить за примером, он мне рассказывал, что в "Ференцвароше" у него был игрок с непростым характером, его перевели в дубль. Вскоре Черчесов попросил его вернуть в основу, а в руководстве его спрашивали зачем, ведь это невменяемый футболист. Саламович настоял и попросил дать шанс, в результате этот игрок стал одним из лидеров в чемпионском сезоне.

Ну или тот же Дзюба, у него свой характер, честолюбие, не у всех получается с ним найти общий язык, но Черчесов сделал это. Да, есть и обратные примеры, но не бывает такого, что у тренера со всеми хорошие отношения. Та же история с Денисовым - это исключение.

- Адиев вывел сборную Казахстана на другой уровень и остановился в шаге от выхода на Евро, способен ли Черчесов развить результаты этой команды?

- Думаю, да. У него есть опыт работы в отборочном турнире и опыт подготовки к важным матчам. Казахстану есть от чего отталкиваться, исходя из последнего отбора на Евро-2024. Другой вопрос, отбор на чемпионат мира сложнее, выиграть группу сборная Казахстана не сможет по определению, при всем уважении к казахстанскому футболу, ведь большинство игроков сборной выступают в чемпионате Казахстана. Я тут смотрел заявку на матч с Люксембургом и там было всего два игрока из зарубежных лиг - Алип и Зайнутдинов. Составить конкурентную команду для борьбы за первое место в группе из не самого сильного чемпионата - это сложная задача. И объективно, первое место - это невозможно. А вот побороться за вторую позицию - это выполнимая задача. Через второе место и стыковые матчи - это более решаемая задача.

- У Черчесова были не самые простые отношения с российскими журналистами, на ваш профессиональный взгляд, удастся ли ему выстроить коммуникацию с казахстанскими медиа?

- В первую очередь выстраивать отношения с тренером сборной нужно исходя из уважения и стоит понимать, что случайные люди на таком посту не оказываются. Это не значит, что нельзя критиковать, но это нужно делать с основаниями.

Например, перед домашним чемпионатом мира у сборной России были товарищеские матчи с Аргентиной, Бразилией, Францией - проиграли. И журналисты начали его тюкать, "а чего вот этого поставили, а того не поставили". Человек объяснил, что идет подготовка, необходимо попробовать разные схемы, игроков. К сожалению, многие журналисты не слышали его ответов, они задавали вопрос, но не слушали его. И таких людей, как Черчесов это совершенно справедливо раздражало.

Спрашивать, "почему Зайнутдинова поставили в защиту, а он же полузащитник", вам ответят, а вы продолжите спрашивать про это же... Если разговор с ним будет выстраиваться с профессиональной точки, то я думаю это приведет к абсолютно адекватному, приятному общению. Если в любой ситуации будет призыв поддеть, подколоть человека, это будет вызывать негативную реакцию.

Добавим, что об официальном назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана было объявлено сегодня, 3 июня. По сведениям источников, российский тренер подписал соглашение с национальной командой до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 и с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.