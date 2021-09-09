Ничья с Францией оправдала провал в Казахстане? Не говорите это вслух - украинские СМИ

Украинский сайт ua-football.com подвел итоги матчей команды Александра Петракова против сборных Казахстана (2:2) и Франции (1:1) в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Издание отметило, что реализация в Нур-Султане была на низком уровне.

"Приходилось читать мнение, что ничьей с Францией сборная Украины полностью оправдалась за провал, который случился тремя днями ранее в Казахстане. Тоже так считаете? Забудьте и больше никогда не говорите это вслух. Засмеют. Матч в Киеве украинская команда действительно провела здорово, слаженно, быстро при переходах и, по возможности, надежно в обороне. Была видна структура и, самое главное, понимание, как нужно играть. Были интересные стандарты. Была тренерская идея. Но все это было против действующего чемпиона мира, на которого настраиваются все. И вы не поверите, порой другие точно так же отбирают очки у чемпионов мира.

Радость вселенского масштаба от ничьих с фаворитом - это менталитет середняка. Или того ниже. Крепкие европейские сборные, в число которых мы так стремимся попасть, могут проиграть топам, но в битве с более слабыми командами и аутсайдерами, с вероятностью в 95 процентов, всегда будут брать свое. А что наша команда? Пять ничьих, три из них с казахами и финнами, и все это не перекрыть двумя очками с чемпионами мира. С вялыми и сонными чемпионами мира.

Украине самое время научиться брать свое в матчах, где команда это делать обязана. С Францией две игры уже отыграны и впереди нас ждут Финляндия и Босния. Здесь придется не только обороняться и выбегать в контратаки, здесь надо атаковать, создавать и реализовывать. С Казахстаном последнее было на низком уровне, поскольку оба наших гола пришли не из самых очевидных моментов, в то время как лучшие футболисты с холодным сердцем запороли свои возможности. Один раз такое можно списать на невезение, но в Украине это стало повторяться слишком часто", - говорится в тексте.

Сборная Казахстана вырвала ничью у Украины в матче отбора на чемпионат мира по футболу

Напомним, что 9 октября Казахстан дома примет Боснию, а Финляндия на своем поле встретится с Украиной. С турнирным положением команд в группе D отборочного турнира ЧМ-2022 можно ознакомиться здесь.

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