 oetE8MS9DYjAxW4D1rtDvU4K1PJ7lCEawdhFvvqe
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Новость дня!
Футзал Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Неймар помог сборной Бразилии победить Перу в квалификации чемпионата мира

Неймар помог сборной Бразилии победить Перу в квалификации чемпионата мира
©fcbarcelonanoticias.com
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Бразилии обыграла команду Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) прошла в Сан-Лоренсу-да-Мата (Бразилия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Сначала команду на 14-й минуте вывел вперед Эвертон Рибейр, а на 40-й окончательный счет установил Неймар.

Сборная Бразилии одержала восьмую победу в восьми матчах и возглавляет турнирную таблицу группы. Следом идет Аргентина, которой победу над Боливией принес хет-трик Лионеля Месси.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 Бразилия Перу Неймар ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 15:18
Футбол
"Я мечтал об этом дне". Месси прокомментировал свой рекорд по голам за сборную Аргентины "Я мечтал об этом дне". Месси прокомментировал свой рекорд по голам за сборную Аргентины
Сегодня , 13:20
Футбол
Неймар помог сборной Бразилии победить Перу в квалификации чемпионата мира Неймар помог сборной Бразилии победить Перу в квалификации чемпионата мира
Сегодня , 12:15
Футбол
Сборная Казахстана лишилась игрока зарубежного чемпионата перед матчем отбора на ЧМ-2022 Сборная Казахстана лишилась игрока зарубежного чемпионата перед матчем отбора на ЧМ-2022
Сегодня , 11:36
Футбол
"Байсуфинов сказал, что нет сильных и слабых команд". Быстров - о ничьей с Боснией и шансах в квалификации ЧМ-2022 "Байсуфинов сказал, что нет сильных и слабых команд". Быстров - о ничьей с Боснией и шансах в квалификации ЧМ-2022
Сегодня , 09:28
Футбол
"Логично было бы засчитать Казахстану поражение...". Российское СМИ - о допинге Валиуллина "Логично было бы засчитать Казахстану поражение...". Российское СМИ - о допинге Валиуллина
Сегодня , 08:30
Футбол
Месси оформил хет-трик, побил рекорд Пеле и принес сборной Аргентины победу Месси оформил хет-трик, побил рекорд Пеле и принес сборной Аргентины победу
Сегодня , 07:22
Футбол
Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру Гус Хиддинк завершил тренерскую карьеру
Вчера , 23:40
Футбол
Сменил Покатилова и усилил состав. Как Шацкий создал конкуренцию в сборной Казахстана Сменил Покатилова и усилил состав. Как Шацкий создал конкуренцию в сборной Казахстана
Вчера , 22:57
Футбол
Ничья с Францией оправдала провал в Казахстане? Не говорите это вслух - украинские СМИ Ничья с Францией оправдала провал в Казахстане? Не говорите это вслух - украинские СМИ
Вчера , 21:43
Футбол
"Кого-то обвинять сложно". Генсек КФФ высказался о допинге Руслана Валиуллина "Кого-то обвинять сложно". Генсек КФФ высказался о допинге Руслана Валиуллина
Вчера , 21:24
Футбол
"Казахстан - 20 секунд, здесь - 20 секунд". У тренера сборной Украины разболелось сердце от упущенной победы "Казахстан - 20 секунд, здесь - 20 секунд". У тренера сборной Украины разболелось сердце от упущенной победы
Вчера , 21:02
Футбол
"Было обидно, когда с тренером пошли...". Зайнутдинов - о вопросах журналистов из Боснии и матчах отбора на ЧМ-2022 "Было обидно, когда с тренером пошли...". Зайнутдинов - о вопросах журналистов из Боснии и матчах отбора на ЧМ-2022
Вчера , 20:16
Футбол
Исламхан, лидер ЦСКА и другие, или какие футболисты подвергались дисквалификации за допинг Исламхан, лидер ЦСКА и другие, или какие футболисты подвергались дисквалификации за допинг
Вчера , 18:40
Футбол
Пожизненная дисквалификация? Специалист по допингу назвала виновных и высказалась о наказании для Валиуллина Пожизненная дисквалификация? Специалист по допингу назвала виновных и высказалась о наказании для Валиуллина
Вчера , 17:24
Футбол
"Может, пора присмотреться к ним?". Комментатор ESPN восхитился камбэками сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022 "Может, пора присмотреться к ним?". Комментатор ESPN восхитился камбэками сборной Казахстана в отборе ЧМ-2022
Вчера , 16:59
Футбол
Казахстану дадут "технарь" из-за допинга футболиста? Стала известна позиция УЕФА Казахстану дадут "технарь" из-за допинга футболиста? Стала известна позиция УЕФА
Вчера , 15:31
Футбол
Окреп для борьбы за попадание в РПЛ. О крутом прогрессе игрока казахстанской "молодежки" Кенесова Окреп для борьбы за попадание в РПЛ. О крутом прогрессе игрока казахстанской "молодежки" Кенесова
Вчера , 13:30
Футбол
Футболист сборной Казахстана признался в употреблении допинга? В федерации дали комментарий Футболист сборной Казахстана признался в употреблении допинга? В федерации дали комментарий
Вчера , 13:13
Футбол
УЕФА завел дело на футболиста сборной Казахстана за допинг. "Тобол" сделал заявление УЕФА завел дело на футболиста сборной Казахстана за допинг. "Тобол" сделал заявление
Вчера , 12:40
Футбол
Сборная не пострадает? Стали известны подробности по допингу у героя матча Казахстан - Украина Сборная не пострадает? Стали известны подробности по допингу у героя матча Казахстан - Украина
Вчера , 11:43
Футбол
"Кумыс уже не помогает", или реакция украинских фанатов на новость о допинге у футболиста сборной Казахстана "Кумыс уже не помогает", или реакция украинских фанатов на новость о допинге у футболиста сборной Казахстана
Вчера , 11:13
Футбол
"Тобол" обратился к футболисту сборной Казахстана после провала допинг-теста "Тобол" обратился к футболисту сборной Казахстана после провала допинг-теста
Вчера , 10:44
Футбол
Результат аннулируют? Появилась информация по допингу у героя матча сборной Казахстана против Украины в отборе ЧМ-2022 Результат аннулируют? Появилась информация по допингу у героя матча сборной Казахстана против Украины в отборе ЧМ-2022
Вчера , 10:25
Футбол
Тренер сборной Украины отреагировал на проваленный казахстанским футболистом допинг-тест Тренер сборной Украины отреагировал на проваленный казахстанским футболистом допинг-тест
Вчера , 10:06
Футбол
Эффект Казахстана. Сборная Украины пропустила на последней секунде и упустила победу Эффект Казахстана. Сборная Украины пропустила на последней секунде и упустила победу
Вчера , 09:40
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины лишилась футболиста на матч отбора ЧМ-2022 в Казахстане Сборная Боснии и Герцеговины лишилась футболиста на матч отбора ЧМ-2022 в Казахстане
Вчера , 08:44
Футбол
Сборная Италии по футболу обновила мировой рекорд Сборная Италии по футболу обновила мировой рекорд
Вчера , 08:15
Футбол
Неожиданным результатом завершился матч сборной футболистов "Кайрата" и "Астаны" в отборе на ЧМ-2022 Неожиданным результатом завершился матч сборной футболистов "Кайрата" и "Астаны" в отборе на ЧМ-2022
8 сентября, 23:40
Футбол
У героя матча сборной Казахстана против Украины в отборе на ЧМ-2022 обнаружили допинг У героя матча сборной Казахстана против Украины в отборе на ЧМ-2022 обнаружили допинг
8 сентября, 23:27
Футбол
"Игру вытащили на ниточке". Экс-форвард сборной Казахстана оценил игру команды и работу Байсуфинова в матче отбора на ЧМ-2022 "Игру вытащили на ниточке". Экс-форвард сборной Казахстана оценил игру команды и работу Байсуфинова в матче отбора на ЧМ-2022
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus