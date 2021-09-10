Неймар помог сборной Бразилии победить Перу в квалификации чемпионата мира

Сборная Бразилии обыграла команду Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в зоне Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) прошла в Сан-Лоренсу-да-Мата (Бразилия) и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Сначала команду на 14-й минуте вывел вперед Эвертон Рибейр, а на 40-й окончательный счет установил Неймар.
Сборная Бразилии одержала восьмую победу в восьми матчах и возглавляет турнирную таблицу группы. Следом идет Аргентина, которой победу над Боливией принес хет-трик Лионеля Месси.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!