Месси оформил хет-трик, побил рекорд Пеле и принес сборной Аргентины победу

Аргентина разгромила Боливию в домашнем матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Буэнос-Айресе и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Все три гола на счету звездного форварда ПСЖ Лионеля Месси. Он отличился на 14-й, 65-й и 89-й минутах.

Благодаря этому хет-трику Месси обошел Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на его счету 79 забитых мячей в составе сборной Аргентины, тогда как у Пеле за Бразилию было 77.

Сборная Аргентины занимает второе место в турнирной таблице группы, лидирует же Бразилия.

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