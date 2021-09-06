Немецкий футболист запросил миллион евро за выступление в сборной Казахстана

Стали известны причины, по которым немецкий защитник Роберт Бауэр не стал выступать за сборную Казахстана, хотя вел активные переговоры с КФФ.

Как сообщает Meta-ratings.kz, сторона 26-летнего футболиста запросила один миллион евро за смену гражданства. В федерации же посчитали, что выступать за национальную команду футболисты должны не за деньги, и от дальнейших переговоров с Бауэром отказались.

Напомним, что в августе появилась информация, что футболист станет новичком в сборной Казахстана. Последние два сезона он выступал в российской премьер-лиге, защищая цвета тульского "Арсенала", также мог перейти в московский "Спартак".

Бауэр родился в семье эмигрантов из Казахстана, которые прибыли в Германию в 1994 году. Его уже приглашали в сборную Казахстана в 2015 году. Тогда он отклонил вызов, но затем заявлял, что есть желание выступать за команду.

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