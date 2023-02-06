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Немецкий футболист собрался выступать за сборную Казахстана

Немецкий футболист собрался выступать за сборную Казахстана
©ФК "Нюрнберг"

Футболист из Германии Роберт Бауэр планирует играть за сборную Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

Родители игрока проживали в Казахстане, недалеко от Астаны. Там же родились сестры Роберта. В 1994 году семья футболиста эмигрировала в Германию, где Роберт и появился на свет.

Сообщается, что вопросами смены игроком футбольного гражданства занимался казахстанский функционер Владимир Нидергаус, проживающий в Германии.

Тренерский штаб сборной Казахстана в курсе относительно желания Бауэра играть за национальную команду, однако готов рассмотреть его кандидатуру лишь при наличии у Роберта казахстанского паспорта.

В настоящее время Бауэр играет за бельгийский "Сент-Труйден", за который в текущем сезоне чемпионата провел 15 матчей. В Германии универсальный игрок, способный сыграть в обороне и в полузащите, играл за "Ингольштадт", "Вердер" и "Нюрнберг". Также он защищал цвета российского "Арсенала" из Тулы. В составе олимпийской сборной Германии завоевал серебро ОИ-2016.

Начинал в боксе, выступал на Олимпиаде и построил ферму в Африке. Что известно о "новичке" сборной Казахстана по футболу

Ранее сообщалось о том, что Бауэр запросил миллион евро за выступление за сборную Казахстана.

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Метки:
Бауэр Роберт Сборная РК по футболу

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