"Не сказал бы, что у меня лично была потрясающая игра". Покатилов после матча с Украиной раскритиковал оборону сборной Казахстана

Футболист "Кайрата" Стас Покатилов, защищавший ворота сборной Казахстана в матче отборочного раунда ЧМ-2022 против Украины, раскритиковал защиту своей команды, передает KazFootball.kz. Он отметил, что будет проведен анализ.

- Как вам удается выручать команду?

- Я бы не сказал, что у меня лично была потрясающая игра. Это командные взаимодействия. Важно то, что мы вместе добиваемся положительного результата.

- У ворот вы видите ошибки, которые совершают партнеры по команде. Что вы почерпнули из этой игры?

- Сейчас будем просматривать, где ошиблись, недоработали. В любом случае играть в обороне так нельзя. Проанализируем и подготовимся к следующей игре.

Напомним, Казахстан на домашней арене сыграл вничью с Украиной со счетом 2:2. Автором дубля стал Руслан Валиуллин.

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