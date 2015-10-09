Назван точный счет матча Беларусь - Казахстан

Сегодня, 5 июня, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против команды Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет на стадионе "Борисов-Арена" в городе Борисов и начнется в 22:00 по времени Астаны.

Эксперты назвали точный счет предстоящего матча.

Беларусь

Сборная Беларуси выступала в Лиге С Лиги наций. Стоит отметить тот факт, что команда сумела заполучить в свой актив 7 очков и сохранить прописку в дивизионе. Групповой этап она завершила ничьей в игре с Болгарией (1:1). В 2025 году Беларусь провела два товарищеских матча, в которых смогла одолеть команды Таджикистана (5:0) и Азербайджана (2:0).

Казахстан

Сборная Казахстана провела две встречи в рамках квалификации на ЧМ-2026. Казахстан стартовал с неудачи в матче против Уэльса (1:3), но во второй игре обыграл Лихтенштейн (2:0). В 2025 году команда также сыграла две встречи. Она уступила КНДР (0:2), но смогла одолеть Кюрасао (2:0).

Цифры и факты

Беларусь выиграла два последних матча подряд;



Казахстан победил лишь в двух из последних пяти игр;



Последняя личная встреча завершилась победой Казахстана - 2:1;



По мнению аналитиков, фаворитом встречи является Беларусь.

Прогноз

В этом матче ждем, что Беларусь сможет одолеть оппонента в очном матче. Наша ставка будет на точный счет 2:1 в пользу номинальных хозяев, - пишет LiveResult.

Что дальше

Следующий матч сборной Казахстана состоится 9 июня в Астане - подопечные Али Алиева примут Северную Македонию в рамках квалификации к ЧМ-2026.

Прямая трансляция матча сборной Казахстана с Беларусью перед отбором к ЧМ-2026