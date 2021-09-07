Назван стартовый состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины

Стал известен стартовый состав национальной сборной Казахстана по футболу на гостевой матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины, сообщает телеграм-канал Aladop.

Вратарь: Шацкий.

Защитники: Логвиненко, Малый, Марочкин, Быстров, Вороговский.

Полузащитники: Тагыберген, Қуат, Жуков, Васильев.

Нападающий: Шушеначев.

Напомним, матч пройдет сегодня, в ночь с 7 на 8 сентября, в 00:45 по времени Нур-Султана. В прямом эфире его покажет телеканал Qazport по этой ссылке.

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