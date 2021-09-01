Назван победитель матча Казахстан - Украина в отборе на ЧМ-2022

Экс-игрок сборных СССР, СНГ и России, московских "Динамо" и "Спартака", греческого ПАОКа, бывший главный тренер московского "Спартака" и уральского "Акжайыка" Андрей Чернышов дал прогноз на отборочный поединок чемпионата мира-2022 между сборными Казахстана и Украины.

"Перед этим поединком Украина выглядит фаворитом. Успешная игра на чемпионате Европы и наличие квалифицированных футболистов позволяют говорить о такой ситуации, но это всего лишь предматчевый расклад.

Перед первой встречей соперников все думали и говорили, что Украина победит крупно, но результат оказался другим. В футболе все неслучайно. Казахстан проявил характер, волю и заслуженно добился положительного результата.

Думаю, плюсом является то, что Казахстан играет дома. А смена тренера у украинской сборной может стать отрицательным фактором для гостей. Шевченко пользовался огромным авторитетом у футболистов, и работать после него новому тренеру будет сложно.

Тот факт, что команда Украины не одержала ни одной победы пока в отборочном турнире, является большим минусом для Казахстана: гости приедут сверхмотивированными.

Предполагаю, этот матч завершится со счетом 3:1 в пользу Украины", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Встреча пройдет сегодня, 1 сентября, в Нур-Султане и начнется в 20:00 по столичному времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке. С турнирным положением команд в группе D можно ознакомиться здесь.

После этой игры подопечные Талгата Байсуфинова встретятся на выезде с Финляндией (4 сентября) и Боснией и Герцеговиной (7 сентября).

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