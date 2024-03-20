Назван победитель матча Греция - Казахстан за Евро-2024

Российский портал Livesport.ru выбрал фаворита в матче сборных Греции и Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится в ночь с 21 на 22 марта в Афинах и начнется в 00:45 по времени Астаны. Победитель в финале (26 марта) встретится с сильнейшим другой полуфинальной пары Грузия - Люксембург. Выигравший финал получит путевку в основную стадию чемпионата Европы-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

"Греция

Путь к плей-офф: Сборная заняла 3-е место в группе В отбора на чемпионат Европы и вышла в стыковые матчи за право выхода в основной этап турнира, набрав за 8 встреч 13 очков.

Сборная Греции уступила 1-ю и 2-ю строчку Франции и Нидерландам, которые серьезно оторвались от команды. За 8 встреч греки забили 14 голов при 8 пропущенных.

Последние матчи: В 2024-м году Греция еще не провела ни одного матча. В последней встрече квалификации на Евро-2024 команда сыграла вничью с Францией (2:2).

В последних 5 матчах у Греции только одно поражение, 3 победы и одна ничья. За этот период сборная забила 11 голов при 3 пропущенных. К слову, единственный матч Греция проиграла Нидерландам (0:1).

Состояние команды: Сборная, безусловно, является одним из главных фаворитов в борьбе за выход на Евро-2024. В предстоящем матче греки сыграют против Казахстана, который стабильно обыгрывал в современной истории.

Греция выиграла все 3 очных встречи в 21-м веке. Примечательно, что греки забивали минимум 2 гола в ворота Казахстана (3:1, 2:1 и 2:0).

Казахстан

Путь к плей-офф: По итогам группового этапа сборная заняла 4-е место в таблице с 18 очками в активе после 10 туров, пройдя в стыковые матчи за право участвовать на Евро-2024.

За эти 10 встреч Казахстан сумел забить 16 голов при 12 пропущенных. Сборная была в одной группе с Данией, Словенией, Финляндией, Северной Ирландией и Сан-Марино.

Последние матчи: Казахстан провел только 1 товарищеский матч в 2024-м году. Сборная обыграла Туркменистан со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

В последних 3 матчах квалификации Евро-2024 у Казахстана 2 победы и одно поражение. За этот период сборная забила 6 голов при 4 пропущенных.

В этих матчах Казахстан обыграл Финляндию (2:1) и Сан-Марино (3:1), а также проиграл Словении (1:2).

Состояние команды: Казахстан не так уж и плохо провел групповой этап Евро-2024, но в предстоящем матче против сборной Греции казахи точно будут в роли аутсайдера.

У сборной Казахстана точно не будет право на ошибку. К слову, на групповом этапе команда заняла 2-е место по результатам гостевых встреч, набрав 9 очков из 15 возможных на чужом поле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Греция - фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 4.80, а победа Казахстана - в 10.50", - говорится в тексте.

Ранее в Греции нашли виновного в сборной Казахстана в случае поражения в предстоящем матче, подробности - здесь.