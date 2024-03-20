В сборной Казахстана нашли виновного в случае поражения в битве за Евро

Греческое издание IN уделило внимание предстоящему матчу сборных Греции и Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций, передают Vesti.kz.

Как пишет источник, одно из решений главного тренера гостей Магомеда Адиева может повлиять на конечный итог предстоящей встречи.

"Адиев хочет иметь как можно больше козырей перед матчем с Грецией. Однако он не сможет рассчитывать на своего лучшего защитника Нуралы Алипа, так как он перебрал карточки, а вместо него тренер собирается использовать лучшего бомбардира своей команды Бахтиера Зайнутдинова!

Алип - центральный защитник, прикрывающий левый фланг, в то время как представитель "Бешикташа" - вдохновитель казахстанской атаки.

Странность в том, что Адиев на место Алипа хочет поставить Зайнутдинова, основываясь на том, что в "Бешикташе" его уже использовали на левом фланге и в центре обороны.

Однако в сборной он никогда не играл на этой позиции, и риск, на который идет Адиев, огромен - как для его защиты, так и атаки, которая будет ослабленной без поддержки Зайнутдинова. Практически вся футбольная общественность Казахстана обсуждает плюсы и минусы возможного выбора Адиева, который может оказаться решающим для выхода в финал плей-офф Лиги наций", - говорится в тексте.