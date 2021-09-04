Назван победитель матча Финляндия - Казахстан в отборе на ЧМ-2022

Бывший главный тренер молодежной сборной Казахстана по футболу и карагандинского "Шахтера" Юха Малинен сделал прогноз на отборочный турнир к чемпионату мира-2022 между национальными командами Финляндии и Казахстана. Его слова приводит "Рейтинг букмекеров".

Встреча пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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- Для сборной Финляндии эта игра будет первой официальной после финального турнира чемпионата Европы. Уверен, что ее футболисты очень заинтересованы в продолжении борьбы за выход в основную стадию чемпионата мира.

Финская команда, победив сборную Казахстана, может сделать большой шаг к осуществлению своей мечты сыграть на Мундиале. Думаю, этот факт чрезмерное давление на футболистов оказывать не будет, они еженедельно проводят важные поединки. Тут о давлении вообще говорить не приходится — это нечто большее из-за стоящего перед ними вызова.

Игра с Украиной будет тщательно проанализирована, и, конечно же, тренеры обязательно укажут сильные и слабые стороны соперника. Надеюсь, Финляндия одержит победу, пусть и трудную. Пукки и Похьянпало жаждут забить.

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