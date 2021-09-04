Назван лучший игрок сборной Казахстана в отборочном матче ЧМ-2022 с Финляндией

Аналитический портал WhoScored.com, специализирующийся на футбольной статистике, оценил действия футболисто сборной Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 с командой Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Хельсинки и завершилась минимальной победой хозяев - 1:0.

Сборная Казахстана получила за игру оценку 6,43, тогда как финны - 6,73.

Лучшими в составе казахстанской команды стал Александр Марочкин с оценкой 7,2. Лучшим игроком матча признан Йоэль Похьянпало (7,4), ставший автором единственного гола.

Для сборной Казахстана это поражение стало вторым в отборочной кампании. Команда Талгата Байсуфинова с двумя очками занимает последнее место в группе D, а Финляндия (5) поднялась на вторую строчку.

Свой следующий матч сборная Казахстана проведет 7 сентября в гостях против Боснии и Герцеговины.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!