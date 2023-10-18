Назван лучший игрок матча Казахстан - Финляндия в отборе на Евро-2024

Российский сайт "Футбол на Куличках" определил лучшего игрока матча сборных Казахстана и Финляндии в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча восьмого тура прошла в Хельсинки и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Видео голов можно посмотреть здесь.

"Безусловно, Бахтиер Зайнутдинов стал главным героем матча, пусть и проявил он себя только в концовке встречи. Сперва экс-футболист ЦСКА хладнокровно реализовал пенальти, а затем откликнулся на подачу с углового, пробив точно в дальний угол. Оформив дубль, Зайнутдинов стал рекордсменом сборной Казахстана по забитым мячам (14)", - пишет источник.

В группе H сложилась такая турнирная ситуация: Словения (19 очков), Дания (19), Казахстан (15), Финляндия (12), Северная Ирландия (6) и Сан-Марино (0).

17 ноября сыграют Казахстан - Сан-Марино, Финляндия - Северная Ирландия, Дания - Словения.

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