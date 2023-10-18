Назван фаворит Евро-2024 по футболу

Портал Goal представил рейтинг сборных предстоящего чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии, сообщают Vesti.kz.
Согласно этому рейтингу, главным фаворитом Евро-2024 считается сборная Франции. По мнению составителей рейтинга, команда, под руководством Дидье Дешама, в настоящее время не имеет серьезных недостатков.
Второе место в рейтинге заняла сборная Англии, которая добралась до финала последнего чемпионата Европы и проиграла лишь по пенальти (1:1, пенальти 3:2). Сборная Португалии заняла третье место. Испания заняла четвертое место, а Бельгия оказалась на пятой строчке рейтинга.
Соперник сборной Казахстана по отбору команда Словении располагается на 15-й строчке.
Полный рейтинг:
На Евро пробились девять сборных. Кто еще борется в квалификации, а кого ждет плей-офф Лиги наций?
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