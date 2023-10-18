Назван фаворит Евро-2024 по футболу

Портал Goal представил рейтинг сборных предстоящего чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии, сообщают Vesti.kz.

Согласно этому рейтингу, главным фаворитом Евро-2024 считается сборная Франции. По мнению составителей рейтинга, команда, под руководством Дидье Дешама, в настоящее время не имеет серьезных недостатков.

Второе место в рейтинге заняла сборная Англии, которая добралась до финала последнего чемпионата Европы и проиграла лишь по пенальти (1:1, пенальти 3:2). Сборная Португалии заняла третье место. Испания заняла четвертое место, а Бельгия оказалась на пятой строчке рейтинга.

Соперник сборной Казахстана по отбору команда Словении располагается на 15-й строчке.

Полный рейтинг:

Франция Англия Португалия Испания Бельгия Австрия Германия Шотландия Турция Венгрия Албания Словакия Дания Нидерланды Словения Сербия Чехия Швейцария Хорватия Италия

На Евро пробились девять сборных. Кто еще борется в квалификации, а кого ждет плей-офф Лиги наций?

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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