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На Евро пробились девять сборных. Кто еще борется в квалификации, а кого ждет плей-офф Лиги наций?

На Евро пробились девять сборных. Кто еще борется в квалификации, а кого ждет плей-офф Лиги наций?
©Euro 2024

Квалификация на чемпионат Европы-2024 потихоньку близится к своему окончанию. Большинству сборных осталось провести по одной-две игре, и для кого-то все уже решилось досрочно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о положении дел в турнирных таблицах: кто уже квалифицировался на Евро-2024, у кого сохраняются шансы, в том числе и за счет Лиги наций, а у кого их нет совсем.

Прямо сейчас участие на Евро-2024 себе гарантировали девять сборных. Получается, что больше трети участников грядущего континентального первенства уже известны. Германия квалифицировалась как хозяйка турнира, не принимая участия в отборочном цикле. Испания и Шотландия выбрались из группы А, Франция преуспела в группе B, Англия - в группе С, а Турция - в группе D. Из группы F точно выйдут Бельгия и Австрия, а в группе J с максимальными показателями мчится на Евро команда Португалии.

За оставшиеся путевки через квалификацию борются 24 команды

В группе В французы досрочно вышли из группы. За два тура до конца квалификации у трехцветных 18 очков в активе. За вторую путевку идет борьба между командами Нидерландов и Греции, у которых по 12 баллов. Правда греки провели уже семь матчей из восьми, а нидерландцы - только шесть.

Оранжевые на 90 процентов фавориты в этом противостоянии. Они обыграли Грецию в двух очных матчах (3:0 и 1:0), поэтому при равенстве баллов они пройдут на Евро. Нидерландам достаточно набрать три очка в оставшихся матчах с Ирландией и Гибралтаром.

Греция должна не просто надеяться на две осечки нидерландцев, но и сама обыгрывать в последнем туре Францию. Задача практически невыполнимая. Поэтому здесь можно предугадать, что вслед за Францией на Евро отправятся именно Нидерланды.

В группе С свою задачу выполнила сборная Англии, набравшая 16 очков за два тура до финиша. За вторую путевку поборются Украина (13 очков после семи туров) и Италия (10 очков после шести матчей). Как раз в последнем для украинцев матче они примут дома Италию. У самих итальянцев, помимо выезда в гости к Украине, будет домашняя встреча с Северной Македонией. 

Если скуадра адзурра обыграет Северную Македонию, то сравняется по очкам с Украиной, и тогда путевка на Евро решится в очном матче последнего тура. В сентябре итальянцы уже обыграли этого соперника со счетом 2:1. Поэтому в случае ничьей именно действующие чемпионы Европы пройдут дальше. Украину в таком случае устроит только победа. 

Здесь шансы достаточно равные, поэтому это одна из самых интригующих групп в заключительной части квалификации Евро-2024. 

В группе D на Евро вышла Турция (16 очков с одним туром в запасе). За вторую путевку поборются Уэльс, Хорватия и Армения. У первых двух сборных по десять баллов, а у Армении - семь. Причем у всех осталось еще по два матча.

Здесь все достаточно запутанно. Равенство очков между Уэльсом и Хорватией идет на пользу валлийцам, так как они сыграли с шашечными вничью в гостях, а дома их победили. Поэтому по очным встречам Уэльс лучше. 

У Армении шансов меньше, но они проведут оба матча с прямыми конкурентами - с Уэльсом дома и с Хорватией на выезде. Если представить, что армянская команда одержит две крутые победы, то не исключено, что у трех сборных будет сразу по 13 очков. Однако этот вариант, все же, маловероятен.

Хорватия сыграет с Латвией на выезде и дома с Арменией. Это хороший календарь для них. В то время как Уэльсу предстоит еще раз сыграть с уже вышедшей из группой Турцией. Поэтому в Хорватии будут явно надеяться на то, что турки отберут очки у валлийцев, и в таком случае Лука Модрич с компанией пробьются на Евро, выиграв свои встречи. Но пока же именно валлийцы занимают второе место.

В группе Е еще ничего не решилось. Никто не обеспечил себе выход из группы, а претендуют на это Албания (13), Чехия (11), Польша (10) и Молдова (9). У всех этих сборных по два матча в запасе, и лишь у поляков осталась одна игра. Поэтому Роберт Левандовски рискует не квалифицироваться на Евро напрямую.

Албанию ждут матчи с Молдовой и Фарерскими островами, поэтому шансы на квалификацию достаточно высоки. У Польши впереди лишь один матч - против Чехии, и его необходимо выигрывать, чтобы рассчитывать хоть на что-то. И даже победа ничего полякам не гарантирует, так как чехи еще могут обыграть Молдову в последнем туре и опередить Польшу.

У Молдовы наименьшая вероятность квалификации - впереди игры с лидерами из Албании и Чехии. Однако гипотетически команда может финишировать в квалификации с 15 очками и оказаться хотя бы на втором месте.

В группе G тоже никто на Евро еще не квалифицировался. В числе претендентов Венгрия (14), Сербия (13) и Черногория (8). У венгров и черногорцев есть еще два матча впереди, а у сербов - один. 

Огромная доля вероятности того, что на Евро попадут именно венгры и сербы. Венгрии достаточно набрать одно очко в следующем матче с Болгарией, и тогда от игры последнего тура против Черногории уже ничего не будет зависеть.

Сербам, которые дважды обыграли соседей из Черногории, тоже хватит ничьей с Болгарией. Тогда будет не страшно даже если Черногория добудет шесть очков из шести возможных и сравняется по их количеству. Ведь по личным встречам сербы ведут.

Можно сказать, что шансы у Черногории лишь теоретические. Крайне маловероятно, что чудо произойдет.

В группе H все будет решаться между Словенией, Данией и Казахстаном. Здесь лишний раз писать общими словами смысла нет, ведь мы подготовили целый материал по этой теме. Как Казахстану пробиться на Евро? Читайте здесь:

Болеем за Данию и возвращаем долги. Казахстан - на пути к Евро-2024!

В группе I еще никто не гарантировал себе участие на Евро, хотя Румыния (16) и Швейцария (15) оторвались от конкурентов. У Израиля 11 очков, а у Косово - семь, и даже они еще могут претендовать на удачный расклад в оставшихся матчах.

Это группа из шести сборных, поэтому тут надо сыграть десять туров. У лидирующей Румынии осталось два матча, у Швейцарии и Косово - по три, а у Израиля - четыре (некоторые матчи были перенесены из-за боевых действий в стране).

Скажем сразу, что у Косова нет права на ошибку. Им для выхода на Евро нужно набирать все девять очков (против Израиля, Швейцарии и Беларуси), а еще надеяться на кучу нужных совпадений в параллельных матчах). Вероятность чуда - меньше одного процента.

У Израиля матчи с Косово, Швейцарией, Беларусью и Андоррой. Команда может рассчитывать в этих матчах на определенное количество очков. У румын наименьшее количество матчей, зато с прямыми конкурентами - Израилем и Швейцарией. Как минимум против Израиля им нужно набирать очки, чтобы чувствовать себя безопаснее.

После осечки в игре с Беларусью (3:3) Швейцария вряд ли позволит себе ошибки в матчах с Израилем, Косово и Румынией. Поэтому велика вероятность, что швейцарцы закончат отборочный цикл в лидерах, а Румыния и Израиль оспорят вторую путевку на чемпионат Европы. Причем у Израиля хорошие шансы благодаря сразу четырем матчам в запасе.

В группе J Португалия со своим лидером Криштиану Роналду сносит всех, а вот судьба второй путевки пока неясна. На нее претендуют Словакия (16), Люксембург (11) и даже Исландия (10). Все команды сыграли по восемь матчей из десяти. У словаков остались домашний матч с Исландией и выездной против Боснии и Герцеговины. В них команде достаточно набрать одно очко, и выход из группы будет в кармане.

Да, потенциально Люксембург может выиграть последние два матча у Боснии и Герцеговины, и при этом Словакия набрать в заключительных играх лишь один балл. Тогда будет равенство очков. Однако в личном противостоянии Словакия впереди - ничья и победа. Поэтому Люксембург не сможет рассчитывать на успех в этом случае.

Люксембургу важно будет выигрывать оба матча и надеяться на два поражения Словакии. Что касается Исландии, то им для выхода из группы нужно обыграть в гостях Словакию и дома Португалию. Причем выиграть у Словакии лучше как минимум в два мяча, чтобы завладеть преимуществом в случае равенства очков. При этом Словакия должна проиграть оба матча, а Люксембург - хоть раз потерять очки.

Все идет к тому, что Словакия завоюет путевку на Евро и выйдет из группы вместе с Португалией.

И лишь в группах А и F все решилось досрочно. Испания и Шотландия еще поспорят, кто из них выйдет из группы с первого места, а кто со второго. То же самое касается бельгийцев и австрийцев.

Больше 20 сборных уже лишились шансов. А кто пробьется через Лигу наций?

Некоторые уже распрощались с возможность выйти на Евро через квалификацию. Это главные неудачники десяти отборочных групп. Норвегия с Эрлингом Холандом, Грузия с Хвичей Кварацхелией, достаточно известная сборная Швеции и опытные команды Финляндии и Боснии и Герцеговины. Также это Кипр, Ирландия, Гибралтар, Северная Македония, Мальта, Латвия, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Литва, Болгария, Северная Ирландия, Сан-Марино, Беларусь, Андорра и Лихтенштейн.

Однако у некоторых сборных еще будет шанс попасть на Евро через плей-офф Лиги наций. Три путевки будут разыграны между 12-ю сборными. За эти возможности поспорят по четыре представителя из дивизионов А, В и С Лиги наций.

К примеру, в дивизионе А чемпионами групп стали Испания, Хорватия, Италия и Нидерланды. Но испанцы уже прошли на Евро, поэтому их место точно достанется кому-то другому. В плей-офф принимают участие сборные, которые не прошли на Евро через обычную квалификацию.

Если посмотреть на текущее состояние дел, то можно предположить, что Хорватия и Нидерланды могут пройти на Евро напрямую, впрочем, как и Италия (если окажется сильнее Украины). Тогда запасными вариантами в плей-офф дивизиона А могут стать Дания, Венгрия, Швейцария, Польша, Чехия, Уэльс и так далее. Польша или Чехия могут не пройти на Евро, так как конкурируют друг с другом, у Уэльса тоже могут возникнуть с этим сложности. В таком случае к ним могут добавиться лучшая команда дивизиона D - Эстония, а также следующая по рейтингу команда, уже из дивизиона В (в дивизионе А сборных больше нет) - Босния и Герцеговина.

Поэтому в плей-офф Лиги наций А мы спрогнозируем мини-турнир между следующими сборными:

Польша - Эстония
Уэльс - Босния и Герцеговина.

У поляков в отборе остался лишь один матч, в то время как у чехов - два, поэтому у вторых шансов выйти на Евро напрямую больше. Но поляки могут стать самой рейтинговой командой в плей-офф Лиги А, и сыграть в полуфинале дома с Эстонией. Уэльс, на правах второй рейтинговой команды, примет дома третью - в нашем случае Боснию и Герцеговину. А финал пройдет между победителями на стадионе одной из сборных, и решит это жеребьевка. Все эти игры состоятся в марте следующего года.

В плей-офф Лиги В изначально должны были попасть Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия и Шотландия. Но берем в учет, что Израиль и Сербия, вероятнее всего, выйдут из своих групп, а Шотландия этого уже добилась. Что касается боснийцев, то они у нас, по предварительным прогнозам, отправились по рейтингу в плей-офф Лиги А.

Тогда в плей-офф В могут сыграть Финляндия, Украина, Исландия и Норвегия. У украинцев еще есть шансы выйти на Евро напрямую, но если этого не случится, то их будет ждать Лига наций:

Финляндия - Норвегия
Украина - Исландия.

В плей-офф Лиги С должны были сыграть Грузия, Греция, Турция и Казахстан. Турция уже квалифицировалась на турнир, поэтому вместо нее примет участие Люксембург. У греков есть теоретические шансы, но минимальные. У Казахстана тоже есть вероятность попасть на Евро напрямую, но пока говорить об этом с уверенностью рано. 

Если состав будет таким, то нас ждут следующие полуфинальные противостояния, состоящие из одной игры:

Грузия - Люксембург
Греция - Казахстан.

Борьба за право на попадание на чемпионат Европы-2024 выглядит огненной. Напомним, что грядущее первенство пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года в Германии. Сборная Казахстана еще ни разу в истории не пробивалась на крупные международные турниры. Теперь у нее есть реальные шансы квалифицироваться на Евро. Если даже не получится через отборочную группу, то будет запасной вариант с Лигой наций.

Фото: UEFA©

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Словения 8 6 1 1 17-6 19
2 Дания 8 6 1 1 17-7 19
3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15
4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12
5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6
6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0

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Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Казахстан Германия Модрич Лука Левандовски Роберт Роналду Криштиану Холанд Эрлинг Лига наций

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