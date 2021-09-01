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"Нам нужен результат". Байсуфинов - о ничьей с Украиной, молодом составе и форме Зайнутдинова

"Нам нужен результат". Байсуфинов - о ничьей с Украиной, молодом составе и форме Зайнутдинова
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал результат встречи с командой Украины в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022. Он отметил самоотдачу своих подопечных, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Всех приветствую! Мы очень рады, что удалось порадовать болельщиков. Но сами видели, какое было начало игры. В конце дотерпели, добыли ничью. Нам, конечно, нужен результат, мы играем на него. Мы сказали сами себе, что собираем состав с молодыми игроками, с теми, кто есть у нас. У нас должна быть стабильная игра, и это было моей целью. Надеюсь, что с Финляндией и Боснией и Герцеговиной ребята сыграют достойно.

- Почему в первом тайме играли так инертно? 

- Начало было такое, хотя мы в подготовительном процессе говорили, что смена главного тренера в сборной Украины станет для нас большой проблемой. Мы знали, что на первый план выйдет индивидуальное мастерство наших соперников. Мы анализировали их игру, они выступали на Евро. Быстрый гол на второй минуте... Мы посмотрели повтор, долго приходили в себя, и Покатилов переживал. К минуте 27-й мы уже начали продвигать мяч вперед, соперник подсел. У нас есть свои комбинации, как на фланге, так и через диагональные передачи с центра. Во втором тайме мы игру подкорректировали, не с ног на голову, конечно, но это было, и нас порадовало.

- Что вы сказали в перерыве игрокам? И что скажете об игре Валиуллина?

- Считаю, что героями можно назвать всех игроков. В перерыве я сказал то, что, как принято, должно остаться в раздевалке. То, что мы говорили об индивидуальных качествах соперников, так оно и вышло. Но с 30-й минуте их лидеры где-то подустали и стали отдавать нам инициативу. Во втором тайме мы продолжили делать то, что задумывали. 

Кажется, что Зайнутдинов все еще не в форме... И что скажете по Шушеначеву и Вороговскому?

- Вы сами смотрите матчи чемпионата России, где у Зайнутдинова не так много игровой практики. Конечно, он пока не готов. С ним поговорили, и я сам спросил его, на какое количество времени его хватит. Стало понятно, что Бахтиер готов отыграть полчаса. Мы так и договорились. После перерыва Нургалиев и Шушеначев подустали, и Зайнутдинов вышел, как и планировалось. Первые пять минут он играл по всему полю, но позже устал. Это говорит о его неготовности. Что касается Шушеначева, то это его первая игра. В клубе он голеадор. С самого начала так ему и говорили, что если в клубе тебе помогает Вагнер Лав, то и здесь будет помогать Нургалиев. Я считаю, что он показал себя хорошо. Вороговский? Мы знаем, на какой позиции он играет. Я говорил с ним до этого о том, что он играет в клубе на фланге, но у нас, в сборной, мы рассматриваем его в центре.

- Ругали ли вы игроков в перерыве?

- Если честно, я игроков не ругаю в перерыве. Ругаю только до матча. 

- Какое физическое состояние будет у команды перед следующими встречами?

- Мы говорили о том, что где-то будем привлекать молодых футболистов, но вместе с опытными игроками. Одних молодых бросать в бой рискованно. Мы должны стабилизировать свою игру. Мы стараемся поднять команду в желтую зону, чтобы играть повыше. Есть риск пропустить пас за спину, но и в этом плане мы тоже работаем. Для себя в приоритет мы взяли физические кондиции, сумасшедшую самоотдачу и патриотизм. Показательной для нас будет игра с Финляндией, с которой у нас на 80 процентов будет состав из новых футболистов.

- Как у вас сейчас здоровье?

- Я свежепереболевший, и была рекомендация ВОЗ, что есть остаточные показатели. Положительные результаты иногда выходят.

- Кого-то планируете приглашать в сборную вместо заболевшего коронавирусом Бейсебекова? Не рассматриваете ли вы приглашение набравшего хорошую форму Кыбырая?

Мы все моменты, связанные с коронавирусом, предусматривали. Поэтому у нас в распоряжении 27 футболистов, из них 23 включены в заявке. Бейсебекова мы наигрывали на позицию Васильева. Абзала можно рассматривать на разных позициях: но в центре защиты у нас много кандидатов, настолько, что тот же Алибек Касым не попал в заявку сегодня. Если говорить о Бейсебекове и конкуренции на фланге, то там есть два равноценных футболиста. За Кыбыраем мы следим, я прекрасно знаю его потенциал и качества. 

Насколько велики шансы нашей сборной не опустится ниже четвертой строчки в группе?

- Вот такие вопросы где-то, конечно, заводят. Но мы понимаем вас, нам тоже надоело биться за четвертое-пятое место. Для нас результат - это самое главное, поэтому мы стремимся к стабилизации игры. Мы будем бороться с тем, что нас постоянно ставят на позиции аутсайдеров, будем стараться. Я думаю, что поколение наших новых игроков, которое приходит, оно достойно сможет перенять эстафетную палку у опытных футболистов. Спасибо большое и опытным игрокам, именно они ведут молодежь вперед, за собой. Опыт придет со временем.

Встреча, прошедшая в столице Казахстана, завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

После трех матчей в активе сборной Казахстана два очка, а у украинцев - четыре пункта по итогам четырех игр.

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина Байсуфинов Талгат

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