"Надо забить быстрый гол". Казахстанский эксперт разобрал предстоящий матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

Сборная Казахстана имеет шансы на успех в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной, считает специалист Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он перечислил факторы, которые могут сыграть в пользу национальной команды, а также сравнил ближайшего соперника с предыдущим.

- Чего ожидать от матча с Боснией и Герцеговиной?

- Считаю, основные игроки отдохнули после игры с Украиной. Байсуфинов рисковал, произведя ротацию, я считаю, это правильный ход, потому что надо смотреть всех игроков, чтобы знать, чего от них ожидать в будущем - впереди матчи в октябре и ноябре, а затем надо строить сборную.

Предстоящий матч будет сложным. Боснийцы сильны при быстрых атаках. Если мы справимся с быстрыми атаками и их давлением, а также сможем поймать соперника на контратаках, то получим шанс рассчитывать на успех. Надо забить быстрый гол и, наверное, Босния и Герцеговина дрогнет, пойдет большими силами вперед, здесь и нужно будет "валить" на ответных атаках и контратаках.

Есть внутреннее чутье, что хорошо сыграем в этом матче. Видно, команда знает, что делать. Хотелось бы видеть нашу сборную в атаках, пока она больше контратакует, но, может, шаг за шагом придем к этому. Будем надеяться, что удача будет на стороне сборной Казахстана, которая давно не выигрывала.

- Создалось впечатление, что боснийцы сильнее Финляндии.

- Финляндия не производит впечатление сильной сборной. Я этого не увидел ни в матчах чемпионата Европы, ни в игре с нашей командой. Там есть нападающий Теэму Пукки, который может делать результат. А так простая рабочая команда, играющая за счет большой дисциплины, больше ориентирована на оборону, что для нас было проблемой, потому что вскрывать ее тяжело - они забили и отошли в защиту, удержав счет. Там нет креативных и ярких игроков, которые запоминались бы. В Боснии такие исполнители, играющие для зрителей, есть. Их игра нравится больше, там полно креативных футболистов, чьи действия радуют глаз. Футбол, который показывают финны, болельщики не любят.

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Казахстан пройдет в Зенице сегодня, в ночь с 7 на 8 сентября. Начало поединка в 00:45 по времени Нур-Султана.

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