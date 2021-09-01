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"Мы полностью переиграли вашу команду". Главный тренер сборной Украины расстроен ничьей с Казахстаном

"Мы полностью переиграли вашу команду". Главный тренер сборной Украины расстроен ничьей с Казахстаном
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные

Наставник национальной команды Украины Александр Петраков поделился своими мыслями по матчу отбора чемпионата мира-2022 против сборной Казахстана. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась ничьей со счетом 2:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Вы все еще верите в выход на чемпионат мира?

- Это футбол, это спорт. Я верю, верю в команду. Будем биться до конца.

- Обе игры получились схожими. Вам так не показалось?

- В принципе, да. На пресс-конференции я сказал, что Казахстан - дисциплинированная команда. Говорил это команде, но, наверное, не достучался до игроков. Такие ошибки допускались... Такие голы пропустили. Очень сильно расстроена вся команда. Надо их вывести из психологической ямы, мне нужно с ними поговорить.

- Оба гола сборной Казахстана получились похожими...

- Посмотрим, сделаем выводы, поговорим с ошибившимся игроком. Он сам очень расстроен.

- Можно ли объяснить результат тем, что у вас было не так много времени для общей подготовки с командой?

- Не буду говорить о нехватке времени. Я взял на себя ответственность, возглавив сборную на коротком уведомлении. 

- Почему не играли Степаненко и Зубков?

- Степаненко отравился, у него была температура. Зубков поздно присоединился к команде, и не играл в последнее время за клуб.

- Удивил ли вас соперник?

- Не удивил ничем. Вы все видели. Я вас поздравляю с хорошей ничьей, с командой. Но я считаю, что мы полностью переиграли вашу команду. Но нереализованные моменты... Сами понимаете, тренер не может забить гол.

- Почему рано заменили Яремчука?

- Он тоже переболел, сделал прививку от коронавируса. Поднималась до этого температура, пропустил последнюю игру в клубе, и ему было тяжело. Он еще в перерыве сказал, что он не сможет играть долго.

После трех матчей в активе сборной Казахстана два очка, а у украинцев - четыре пункта по итогам четырех игр.

Свой следующий матч отборочного цикла сборная Казахстана проведет в гостях с Финляндией 4 сентября.

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Украина

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