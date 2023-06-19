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Мотивация Аймбетова и рекорд Зайнутдинова. Чего ждать от матча Северная Ирландия - Казахстан

Мотивация Аймбетова и рекорд Зайнутдинова. Чего ждать от матча Северная Ирландия - Казахстан
©КФФ

Ближайшей ночью сборная Казахстана по футболу проведет выездной матч с национальной командой Северной Ирландии в рамках четвертого тура квалификации Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz - о статистике, юбилеях, рекордах и других цифрах вокруг предстоящей встречи.

Матч между командами пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) и начнется в 00:45 по времени Астаны. Ранее мы уже рассказали о самых известных футболистах хозяев:

Бывшие надежды "Челси" и "МЮ", юная звезда "Сити". Кто выделяется в составе сборной Северной Ирландии

Самый лучший отбор на Евро по очкам и голевым показателям

Это пятое в истории выступление сборной Казахстана в отборочном цикле Евро. Раньше по итогам трех туров у команды никогда не было больше трех очков, а в текущей квалификации их уже шесть. Отдельного внимания заслуживает и статистика голов. После трех туров соотношение забитых и пропущенных 7:4. Сегодня есть все шансы установить рекорд, ведь казахстанские футболисты прежде еще не забивали больше семи мячей по итогам четырех туров европейской квалификации:

Евро-2008 - 1:4 после четырех туров (два очка);
Евро-2012 - 0:10 после четырех туров (ноль очков);
Евро-2016 - 4:10 после четырех туров (одно очко);
Евро-2020 - 7:7 после четырех туров (шесть очков).

Получается, сборная может обновить как рекорд по количеству голов, так и по числу набранных очков после четырех матчей отбора.

Третий матч сборной на британских полях

Сборная Казахстана уже играла в Лондоне (Англия) и Глазго (Шотландия). Теперь пришел черед Белфаста (Северная Ирландия), и останется разве что Кардифф (Уэльс), чтобы полностью собрать британский паззл. Ранее на территории Великобритании казахстанские футболисты еще не выигрывали.

В октябре 2008-го на "Уэмбли" англичане разгромили гостей со счетом 5:1, а через 11 лет шотландцы одолели соперников со счетом 3:1. За сборную Казахстана забивали Жамбыл Кукеев и Бахтиер Зайнутдинов.

Долгожданный рекорд и юбилей для Зайнутдинова

25-летний Зайнутдинов может провести свой 30-й матч в футболке сборной Казахстана, и по этому показателю он уже в топ-30 за всю историю. Но куда больше разговоров будет, если Бахтиер отличится в игре с Северной Ирландией. Дело в том, что сейчас на счету полузащитника 12 голов за сборную, и опережает его лишь Руслан Балтиев с 13-ю мячами. 

Следующая ступень для Габышева

Опытный защитник дебютировал за сборную Казахстана лишь в 31 год, а до этого вряд ли даже сам он подумывал о большой карьере в составе национальной команды. Но при Магомеде Адиеве Михаил Габышев действительно стал важным футболистом команды.

Если сегодня 33-летний футболист получит игровое время, то отпразднует первый юбилей в составе сборной - десять проведенных матчей. 

Свежий Аймбетов рвется в топ-5

Основной нападающий команды Абат Аймбетов пропускал матч с Сан-Марино (3:0) из-за дисквалификации, но теперь готов к битве. Сейчас на счету форварда семь голов в футболке сборной. Следующий гол позволит Аймбетову ворваться в топ-5 лучших бомбардиров в истории национальной команды, а также сравняться по этому показателю с Сергеем Хижниченко и Дмитрием Бяковым. Это может случиться уже сегодня.

Напомним, что в рамках группы Н сегодня также пройдут матчи Финляндия - Сан-Марино (22:00) и Словения - Дания (00:45).

Фото: КФФ©️

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Сборная РК по футболу Великобритания Казахстан Зайнутдинов Бахтиер Адиев Магомед Аймбетов Абат Хижниченко Сергей

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