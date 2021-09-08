"Можем бороться в этой группе". Экс-наставник сборной Казахстана разобрал сенсационный матч отбора на ЧМ-2022

Сборная Казахстана после ничьей с Боснией и Герцеговиной создала интригу в группе D отбора на ЧМ-2022, считает экс-наставник национальной команды Ваит Талгаев. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал игру подопечных Талгата Байсуфинова и отметил достоинства Бахтиера Зайнутдинова.

"Как я и говорил, игра была сложной. Босния и Герцеговина мне очень понравилась, особенно в первом тайме. Эта команда играет в современный футбол, с давлением, на скоростях, в ее составе хорошие исполнители, выступающие за рубежом. Есть Пьянич и Джеко. Благо, что с Казахстаном у Джеко не получилось забить, хотя были убойные моменты.

Первый тайм Казахстан начинает играть по одному сценарию: главное - не пропустить, отсидеться в обороне и действовать на контратаках. Здесь у нас и ударов не было. Боснийцы полностью контролировали игру - Шацкий выручал. Скоро наших вратарей начнут приглашать в зарубежные клубы, потому что на них идет большая нагрузка и они - Шацкий, Покатилов и Непогодов - выглядят молодцами. Ну а команда не могла зацепиться за мяч, плюс ко всему, дальние забросы на Шушеначева не работали. Скорость - не его конек. Он игрок штрафной площадки или способен играть возле нее. Хорошо чувствует отскоки, находит бреши, куда передачи дает Вагнер.

Во втором тайме на Боснию и Герцеговину психологически стал давить результат - когда имеешь моменты и преимущество и не забиваешь, то команда начинает бояться, ломаться, а тут еще с первого стандарта пропустили гол. Хорошая подача с углового от нашего капитана Тагыбергена, и Куат хорошо занес мяч в ворота.

Потом игра шла напряженно. Разбор эпизода с пенальти в наши ворота занял много времени. Затем боснийцы забили с углового.

После этого 95-я минута, которая уже стала нашей, казахстанской, оказалась решающей. Забили и создали интригу. Можем бороться в этой группе.

Правильнее ли было использовать Зайнутдинова с первых минут, а не выпускать на замену? О состоянии Батеки точно не знали, он давно не тренировался. Наверное, такой был план - измотать соперника, а потом выпустить его. Зайнутдинов может напрягать, у него есть скорость, техника, настырность, плюс он владеет ударом с обеих ног и умеет играть головой. Я всегда говорил, что видел его нападающим для сборной Казахстана. Вчера он как в лузу положил", - заявил Талгаев.

Напомним, сборная Казахстана сенсационно сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной - 2:2. В составе нашей сборной голами отметились Исламбек Куат и Бахтиер Зайнутдинов.

Талгаев возглавлял сборную Казахстана в 2000 году. Под его руководством команда провела девять матчей, из которых четыре выиграла и пять проиграла.

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