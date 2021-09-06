"Могли рассчитывать на ничью". Финский эксперт прокомментировал второе поражение Казахстана в квалификации ЧМ-2022

Сборная Казахстана смогла создать проблемы Финляндии в матче отбора к чемпионату мира-2022. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил футбольный обозреватель Кими Порттила. Эксперт оценил дальнейшие перспективы команды и отметил ее лучших игроков.

"Это был очень напряженный матч. Казахстанская команда показала себя неудобным и крепким оппонентом. Очень хорошо действовала средняя линия. В первом тайме Казахстан выглядел гораздо лучше, однако не хватило опыта и мастерства. Мне очень понравились защитник под номером 22 (Александр Марочкин) и полузащитник под номером 21 (Георгий Жуков).

Хозяева проснулись лишь во втором тайме и добились успеха. Это, возможно, одна из самых непростых побед сборной Финляндии. Удивительно, что такую борьбу смог навязать экспериментальный состав казахстанцев. Они были близки к ничьей и при должном везении могли на нее рассчитывать.

Я думаю, что казахстанцы смогут создать проблемы остальным соперникам по групповому раунду", - отметил Порттила.

Казахстан сыграл с Финляндией в Хельсинки и уступил со счетом 0:1. После второго поражения в отборочном цикле подопечные Талгата Байсуфинова с двумя очками занимают последнее место в группе D, а Финляндия (5) поднялась на вторую строчку.

Свой следующий матч сборная Казахстана проведет на выезде в ночь на 8 сентября против Боснии и Герцеговины.

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